AFP: Нигер запретил ООН посещать военные зоны операций

01 сентября 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Мятежники не хотят, чтобы в Нигере находились представители международных организаций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нигере, где произошел государственный переворот, представителям ООН запретили находиться в зоне военных операций. Об этом сообщило Agence France-Presse. «Нигер запрещает агентствам ООН и НПО посещать зоны военных операций», — сообщило AFP в X. В сообщении не уточняется срок действия запрета. Ранее мятежники потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября. До этого они дали двое суток послам Нигерии, Германии и Франции, чтобы те покинули страну. Члены экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержали военное вторжение в Нигер.

В Нигере, где произошел государственный переворот, представителям ООН запретили находиться в зоне военных операций. Об этом сообщило Agence France-Presse. «Нигер запрещает агентствам ООН и НПО посещать зоны военных операций», — сообщило AFP в X. В сообщении не уточняется срок действия запрета. Ранее мятежники потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября. До этого они дали двое суток послам Нигерии, Германии и Франции, чтобы те покинули страну. Члены экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержали военное вторжение в Нигер.