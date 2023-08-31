AFP: Нигер запретил ООН посещать военные зоны операций

Мятежники не хотят, чтобы в Нигере находились представители международных организаций
В Нигере, где произошел государственный переворот, представителям ООН запретили находиться в зоне военных операций. Об этом сообщило Agence France-Presse.
«Нигер запрещает агентствам ООН и НПО посещать зоны военных операций», — сообщило AFP в X. В сообщении не уточняется срок действия запрета.
Ранее мятежники потребовали вывода французских войск из страны до 3 сентября. До этого они дали двое суток послам Нигерии, Германии и Франции, чтобы те покинули страну. Члены экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддержали военное вторжение в Нигер.
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