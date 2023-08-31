Смартфон девочки, загадочно погибшей в Каменске-Уральском, взял велосипедист

Смартфон девочки, найденной мертвой в Каменске-Уральском, взял велосипедист

01 сентября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

После гибели 16-летней девочки-подростка ее телефон пропал Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Телефон 16-летней жительницы Каменска-Уральского (Свердловская область), тело которой без признаков насильственной смерти нашли в канаве в лесополосе, взял велосипедист, который ехал за ней. Мужчина, которого задержали следователи, сам рассказал об этом. «Сам он утверждал, что сначала не видел девочку и вообще не следил за ней, а их маршруты просто совпали. Позже сказал, что когда возвращался обратно, увидел ее. В этот момент подростку стало плохо, она легла в канаву. В этот момент он якобы взял телефон и скрылся. Местоположение гаджета сам указал следователям», — сообщил telegram-каналу «Четвертый канал» источник. Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. Молодая девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей не обнаружили. Одной из версией смерти называлось отравление наркотиками. Согласно камерам видеонаблюдения, девушку преследовал велосипедист, которого силовики задержали 30 августа. Полная информация о произошедшем собрана в отдельном сюжете URA.RU.

Телефон 16-летней жительницы Каменска-Уральского (Свердловская область), тело которой без признаков насильственной смерти нашли в канаве в лесополосе, взял велосипедист, который ехал за ней. Мужчина, которого задержали следователи, сам рассказал об этом. «Сам он утверждал, что сначала не видел девочку и вообще не следил за ней, а их маршруты просто совпали. Позже сказал, что когда возвращался обратно, увидел ее. В этот момент подростку стало плохо, она легла в канаву. В этот момент он якобы взял телефон и скрылся. Местоположение гаджета сам указал следователям», — сообщил telegram-каналу «Четвертый канал» источник. Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. Молодая девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей не обнаружили. Одной из версией смерти называлось отравление наркотиками. Согласно камерам видеонаблюдения, девушку преследовал велосипедист, которого силовики задержали 30 августа. Полная информация о произошедшем собрана в отдельном сюжете URA.RU.