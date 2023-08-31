31 августа 2023

Смартфон девочки, загадочно погибшей в Каменске-Уральском, взял велосипедист

Смартфон девочки, найденной мертвой в Каменске-Уральском, взял велосипедист
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, телефон, смартфон, сотовый телефон, телефон в руке, гаджет
После гибели 16-летней девочки-подростка ее телефон пропал Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Телефон 16-летней жительницы Каменска-Уральского (Свердловская область), тело которой без признаков насильственной смерти нашли в канаве в лесополосе, взял велосипедист, который ехал за ней. Мужчина, которого задержали следователи, сам рассказал об этом.

«Сам он утверждал, что сначала не видел девочку и вообще не следил за ней, а их маршруты просто совпали. Позже сказал, что когда возвращался обратно, увидел ее. В этот момент подростку стало плохо, она легла в канаву. В этот момент он якобы взял телефон и скрылся. Местоположение гаджета сам указал следователям», — сообщил telegram-каналу «Четвертый канал» источник.

Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. Молодая девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей не обнаружили. Одной из версией смерти называлось отравление наркотиками. Согласно камерам видеонаблюдения, девушку преследовал велосипедист, которого силовики задержали 30 августа. Полная информация о произошедшем собрана в отдельном сюжете URA.RU.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Телефон 16-летней жительницы Каменска-Уральского (Свердловская область), тело которой без признаков насильственной смерти нашли в канаве в лесополосе, взял велосипедист, который ехал за ней. Мужчина, которого задержали следователи, сам рассказал об этом. «Сам он утверждал, что сначала не видел девочку и вообще не следил за ней, а их маршруты просто совпали. Позже сказал, что когда возвращался обратно, увидел ее. В этот момент подростку стало плохо, она легла в канаву. В этот момент он якобы взял телефон и скрылся. Местоположение гаджета сам указал следователям», — сообщил telegram-каналу «Четвертый канал» источник. Жительница Каменска-Уральского пропала в августе. Молодая девушка вернулась из Екатеринбурга и поздним вечером отправилась домой. До дома она не дошла: на следующий день ее тело нашли в лесополосе. Следов криминала и суицида на теле погибшей не обнаружили. Одной из версией смерти называлось отравление наркотиками. Согласно камерам видеонаблюдения, девушку преследовал велосипедист, которого силовики задержали 30 августа. Полная информация о произошедшем собрана в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...