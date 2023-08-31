По прогнозу Ильи Винштейна, «бабьего лета» в Кургане не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сентябре этого года в Курганской области «бабье лето» не ожидается. Температура воздуха и количество осадков будут в пределах климатической нормы. Такой прогноз опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45».

«Ожидается, что среднемесячная температура сентября в Кургане составит +11.2, что в пределах нормы. В течение месяца будет равное количество теплых и холодных дней. Существенный перекос в сторону тепла или холода не прогнозируется. Для месяца будет характерно чередование кратковременных волн тепла и холода, что и выведет среднюю температуру в норму. „Бабье лето“ не прогнозируется», — написал Винштейн.

По прогнозу в сентябре выпадет от 27 до 41 мм осадков, что считается в пределах климатической нормы. Наиболее теплая погода будет в первой декаде месяца: до +21 днем и до +11 градусов ночью. В середине сентября похолодает и пойдут дожди.