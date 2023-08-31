31 августа 2023

Синоптик-любитель сделал прогноз на «бабье лето» в Курганской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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По прогнозу Ильи Винштейна, «бабьего лета» в Кургане не будет Фото:

В сентябре этого года в Курганской области «бабье лето» не ожидается. Температура воздуха и количество осадков будут в пределах климатической нормы. Такой прогноз опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45».

«Ожидается, что среднемесячная температура сентября в Кургане составит +11.2, что в пределах нормы. В течение месяца будет равное количество теплых и холодных дней. Существенный перекос в сторону тепла или холода не прогнозируется. Для месяца будет характерно чередование кратковременных волн тепла и холода, что и выведет среднюю температуру в норму. „Бабье лето“ не прогнозируется», — написал Винштейн.

По прогнозу в сентябре выпадет от 27 до 41 мм осадков, что считается в пределах климатической нормы. Наиболее теплая погода будет в первой декаде месяца: до +21 днем и до +11 градусов ночью. В середине сентября похолодает и пойдут дожди.

По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна, в Курганской области не будет «бабьего лета»
По прогнозу синоптика-любителя Ильи Винштейна, в Курганской области не будет «бабьего лета»

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В сентябре этого года в Курганской области «бабье лето» не ожидается. Температура воздуха и количество осадков будут в пределах климатической нормы. Такой прогноз опубликовал синоптик-любитель Илья Винштейн на сайте «Погода 45». «Ожидается, что среднемесячная температура сентября в Кургане составит +11.2, что в пределах нормы. В течение месяца будет равное количество теплых и холодных дней. Существенный перекос в сторону тепла или холода не прогнозируется. Для месяца будет характерно чередование кратковременных волн тепла и холода, что и выведет среднюю температуру в норму. „Бабье лето“ не прогнозируется», — написал Винштейн. По прогнозу в сентябре выпадет от 27 до 41 мм осадков, что считается в пределах климатической нормы. Наиболее теплая погода будет в первой декаде месяца: до +21 днем и до +11 градусов ночью. В середине сентября похолодает и пойдут дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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