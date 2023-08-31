31 августа 2023

Вице-премьер Татарстана Шайхразиев подарил курганским учителям ноутбуки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьным учителям из Юлдуса подарили 14 ноутбуков Фото:

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев приехал в Курганскую область, чтобы поздравить школьников из села Юлдус с Днем знаний. В ходе визита чиновник подарил первоклассникам учебники, а учителям 14 ноутбуков. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

«Василь Шайхразиев прибыл в село Юлдус, чтобы поздравить школьников с Днем знаний. В ходе визита он подарил учителям 14 ноутбуков, а первоклассникам школьные принадлежности и учебники», — говорится в сообщении.

Чиновник из Татарстана пожелал учащимся усердной и успешной учебы. Также в мероприятии приняли участие директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков посетил гимназию №30 и поздравил учеников с 1 сентября. Также в ходе визита он подарил ноутбук первокласснице, отец которой погиб в зоне СВО.

Василь Шайхразиев приехал в Курганскую область, чтобы поздравить школьников из села Юлдус с Днем знаний
Василь Шайхразиев приехал в Курганскую область, чтобы поздравить школьников из села Юлдус с Днем знаний
Фото:
Чиновник из Татарстана подарил школьникам учебники, а учителям 14 ноутбуков
Чиновник из Татарстана подарил школьникам учебники, а учителям 14 ноутбуков
Фото:
Также школьников с 1 сентября поздравила директор курганского депостроя Ирина Саблукова и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков
Также школьников с 1 сентября поздравила директор курганского депостроя Ирина Саблукова и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков
Фото:

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Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев приехал в Курганскую область, чтобы поздравить школьников из села Юлдус с Днем знаний. В ходе визита чиновник подарил первоклассникам учебники, а учителям 14 ноутбуков. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар. «Василь Шайхразиев прибыл в село Юлдус, чтобы поздравить школьников с Днем знаний. В ходе визита он подарил учителям 14 ноутбуков, а первоклассникам школьные принадлежности и учебники», — говорится в сообщении. Чиновник из Татарстана пожелал учащимся усердной и успешной учебы. Также в мероприятии приняли участие директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков посетил гимназию №30 и поздравил учеников с 1 сентября. Также в ходе визита он подарил ноутбук первокласснице, отец которой погиб в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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