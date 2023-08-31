Школьным учителям из Юлдуса подарили 14 ноутбуков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев приехал в Курганскую область, чтобы поздравить школьников из села Юлдус с Днем знаний. В ходе визита чиновник подарил первоклассникам учебники, а учителям 14 ноутбуков. Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

«Василь Шайхразиев прибыл в село Юлдус, чтобы поздравить школьников с Днем знаний. В ходе визита он подарил учителям 14 ноутбуков, а первоклассникам школьные принадлежности и учебники», — говорится в сообщении.

Чиновник из Татарстана пожелал учащимся усердной и успешной учебы. Также в мероприятии приняли участие директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова и глава Шадринского округа Дмитрий Жуков.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков посетил гимназию №30 и поздравил учеников с 1 сентября. Также в ходе визита он подарил ноутбук первокласснице, отец которой погиб в зоне СВО.

Василь Шайхразиев приехал в Курганскую область, чтобы поздравить школьников из села Юлдус с Днем знаний Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-pozdravil-shkolu-sela-yulduz-s-dnem-znaniy/

Чиновник из Татарстана подарил школьникам учебники, а учителям 14 ноутбуков Фото: сайт Всемирного конгресса татар https://tatar-congress.org/ru/blog/vasil-shayhraziev-pozdravil-shkolu-sela-yulduz-s-dnem-znaniy/