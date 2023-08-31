31 августа 2023

Губернатор Шумков приехал в курганскую гимназию. Видео

Вадим Шумков поздравил учеников гимназии №30 с началом учебного года
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Вадим Шумков поучаствовал в торжественной линейке в гимназии №30 Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на торжественной линейке в гимназии №30 Кургана. Глава области поздравил детей и их родителей с Днем знаний и началом учебного года, передает корреспондент URA.RU.

«Ребята, гордитесь своей великой страной и делайте ее еще более великой, и все получится. Всем удачи, всем успехов», — сказал Вадим Шумков.

Мероприятие прошло на территории гимназии. На линейку также пришли чиновники из администрации Кургана — директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на торжественной линейке в гимназии №30 Кургана. Глава области поздравил детей и их родителей с Днем знаний и началом учебного года, передает корреспондент URA.RU. «Ребята, гордитесь своей великой страной и делайте ее еще более великой, и все получится. Всем удачи, всем успехов», — сказал Вадим Шумков. Мероприятие прошло на территории гимназии. На линейку также пришли чиновники из администрации Кургана — директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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