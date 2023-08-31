Вадим Шумков поучаствовал в торжественной линейке в гимназии №30
Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на торжественной линейке в гимназии №30 Кургана. Глава области поздравил детей и их родителей с Днем знаний и началом учебного года, передает корреспондент URA.RU.
«Ребята, гордитесь своей великой страной и делайте ее еще более великой, и все получится. Всем удачи, всем успехов», — сказал Вадим Шумков.
Мероприятие прошло на территории гимназии. На линейку также пришли чиновники из администрации Кургана — директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.
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