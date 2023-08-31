Вадим Шумков поздравил учеников гимназии №30 с началом учебного года

Вадим Шумков поучаствовал в торжественной линейке в гимназии №30 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на торжественной линейке в гимназии №30 Кургана. Глава области поздравил детей и их родителей с Днем знаний и началом учебного года, передает корреспондент URA.RU.

«Ребята, гордитесь своей великой страной и делайте ее еще более великой, и все получится. Всем удачи, всем успехов», — сказал Вадим Шумков.

Мероприятие прошло на территории гимназии. На линейку также пришли чиновники из администрации Кургана — директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев и директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков.