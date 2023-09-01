Источник объяснил, почему глава ЦВО Мордвичев не летит в свой округ

Глава ЦВО Мордвичев находится на передовой с войсками ЦВО
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Открытие IV Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2021 на площадке полигона Свердловского учебного центра ЦВО. Екатеринбург, оружие, стрельба, стрельбище, снайпер, винтовка, огнестрельное оружие, снайперская винтовка, камуфляжная одежда, камуфляж, чемпионат по снайпингу
Командующий сейчас нужнее на СВО, чем на «гражданке» Фото:
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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев находится на передовой СВО со своими войсками, он там, где нужнее. Так источник в Минобороны объяснил URA.RU тот факт, что генерал-лейтенант за полгода после своего назначения ни разу не появился в округе.

«Это абсолютно нормальная ситуация. Мордвичев сейчас с войсками, он со своими войсками, с войсками ЦВО, на передовой. Он там, где сейчас нужнее», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, почему новый командующий после назначения ни разу не был в штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге.

По словам собеседника, отзывы о новом военачальнике ЦВО самые хорошие. Сослуживцы называют Мордвичева грамотным, спокойным человеком, который пользуется большим авторитетом не только среди военных, но и у «политических деятелей».

«К тому же он достаточно молод для своей должности, а это немаловажно. Он понимает все современные моменты, все бытовые составляющие, которыми напичкана действительность», — продолжил источник. Также он отметил, что новый глава ЦВО очень сдержан и дистанцирован от СМИ.

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен на пост командующего Центральным военным округом в феврале. До этого главой ЦВО был генерал Александр Лапин.

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Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев находится на передовой СВО со своими войсками, он там, где нужнее. Так источник в Минобороны объяснил URA.RU тот факт, что генерал-лейтенант за полгода после своего назначения ни разу не появился в округе. «Это абсолютно нормальная ситуация. Мордвичев сейчас с войсками, он со своими войсками, с войсками ЦВО, на передовой. Он там, где сейчас нужнее», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, почему новый командующий после назначения ни разу не был в штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге. По словам собеседника, отзывы о новом военачальнике ЦВО самые хорошие. Сослуживцы называют Мордвичева грамотным, спокойным человеком, который пользуется большим авторитетом не только среди военных, но и у «политических деятелей». «К тому же он достаточно молод для своей должности, а это немаловажно. Он понимает все современные моменты, все бытовые составляющие, которыми напичкана действительность», — продолжил источник. Также он отметил, что новый глава ЦВО очень сдержан и дистанцирован от СМИ. Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен на пост командующего Центральным военным округом в феврале. До этого главой ЦВО был генерал Александр Лапин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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