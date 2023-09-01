Источник объяснил, почему глава ЦВО Мордвичев не летит в свой округ

Глава ЦВО Мордвичев находится на передовой с войсками ЦВО

Командующий сейчас нужнее на СВО, чем на «гражданке» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев находится на передовой СВО со своими войсками, он там, где нужнее. Так источник в Минобороны объяснил URA.RU тот факт, что генерал-лейтенант за полгода после своего назначения ни разу не появился в округе.

«Это абсолютно нормальная ситуация. Мордвичев сейчас с войсками, он со своими войсками, с войсками ЦВО, на передовой. Он там, где сейчас нужнее», — ответил собеседник агентства на вопрос о том, почему новый командующий после назначения ни разу не был в штабе Центрального военного округа в Екатеринбурге.

По словам собеседника, отзывы о новом военачальнике ЦВО самые хорошие. Сослуживцы называют Мордвичева грамотным, спокойным человеком, который пользуется большим авторитетом не только среди военных, но и у «политических деятелей».

«К тому же он достаточно молод для своей должности, а это немаловажно. Он понимает все современные моменты, все бытовые составляющие, которыми напичкана действительность», — продолжил источник. Также он отметил, что новый глава ЦВО очень сдержан и дистанцирован от СМИ.

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был назначен на пост командующего Центральным военным округом в феврале. До этого главой ЦВО был генерал Александр Лапин.