Путин расширяет возможности самых удаленных и холодных регионов РФ

Владимир Путин расширяет возможности самых северных территорий России

05 сентября 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин расширяет возможности самых удаленных и холодных регионов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Президент РФ Владимир Путин расширяет возможности самых удаленных и холодных территорий страны — Чукотки, Магаданской области и Якутии. Развитие столиц этих регионов позволит и сохранить население, и привлечь бизнес, причем не только отечественный, но и азиатский. Об этом URA.RU заявил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов по итогам совещания, которое Путин провел 5 сентября. «Развитие Дальнего Востока приобрело стратегический характер. Президент уделяет внимание развитию всего макрорегиона, тем более его самым северным территориям. Путину важно усилить их с разных сторон, в данном случае — с экономической. Пока экономика РФ ориентируется на крупный бизнес, который предпочитает мегаполисы. Но руководству страны важно переключить их на Дальний Восток», — полагает Иванов. По словам политолога, создание мастер-планов предусматривает экономическое развитие Анадыря, Магадана и Якутска. В конечном счете, это должно привлечь иностранных инвесторов: если властям удастся создать выгодные условия для инвестиций, зарубежный бизнес тоже готов будет вложиться в эти территории. На совещании президент Путин отметил, что у Анадыря, Якутска и Магадана «много схожих проблем», а основные из них — «суровый климат и сложная транспортная доступность». Их и предстоит решать в первую очередь. «Важнейшей задачей является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска и мост через реку Алдан. Планируется реконструкция федеральной автодороги „Колыма“», — назвал Путин самые крупные проекты. Путин поручил властям регионов продумать вопросы создания комфортной городской среды, обеспечения доступным продовольствием, в том числе через поддержку местных производителей. «Важнейший приоритет — повышение доступности и качества услуг социальной сферы и прежде всего медицинской помощи… У данных территорий есть огромный туристический потенциал. Нужно продолжать работу по очистке городов и портов от накопившегося за прошлые десятилетия бытового и промышленного мусора», — отметил Путин. По словам президента, разработка мастер-планов направлена на повышение качества жизни в этих территориях. Приняты документы по развитию Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Северобайкальска и Тынды. А на предстоящем Восточном экономическом форуме будут рассмотрены мастер-планы развития еще нескольких городов, сообщил Путин. Статья по теме Путин указал на угрозу для отдаленных регионов Во всех трех регионах, документы по развитию столиц которых одобрил президент, 10 сентября состоятся выборы губернаторов. В Магаданской области и Якутии баллотируются действующие главы регионов Сергей Носов и Айсен Николаев соответственно, на Чукотке в выборах участвует врио губернатора Владислав Кузнецов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин расширяет возможности самых удаленных и холодных территорий страны — Чукотки, Магаданской области и Якутии. Развитие столиц этих регионов позволит и сохранить население, и привлечь бизнес, причем не только отечественный, но и азиатский. Об этом URA.RU заявил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов по итогам совещания, которое Путин провел 5 сентября. «Развитие Дальнего Востока приобрело стратегический характер. Президент уделяет внимание развитию всего макрорегиона, тем более его самым северным территориям. Путину важно усилить их с разных сторон, в данном случае — с экономической. Пока экономика РФ ориентируется на крупный бизнес, который предпочитает мегаполисы. Но руководству страны важно переключить их на Дальний Восток», — полагает Иванов. По словам политолога, создание мастер-планов предусматривает экономическое развитие Анадыря, Магадана и Якутска. В конечном счете, это должно привлечь иностранных инвесторов: если властям удастся создать выгодные условия для инвестиций, зарубежный бизнес тоже готов будет вложиться в эти территории. На совещании президент Путин отметил, что у Анадыря, Якутска и Магадана «много схожих проблем», а основные из них — «суровый климат и сложная транспортная доступность». Их и предстоит решать в первую очередь. «Важнейшей задачей является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска и мост через реку Алдан. Планируется реконструкция федеральной автодороги „Колыма“», — назвал Путин самые крупные проекты. Путин поручил властям регионов продумать вопросы создания комфортной городской среды, обеспечения доступным продовольствием, в том числе через поддержку местных производителей. «Важнейший приоритет — повышение доступности и качества услуг социальной сферы и прежде всего медицинской помощи… У данных территорий есть огромный туристический потенциал. Нужно продолжать работу по очистке городов и портов от накопившегося за прошлые десятилетия бытового и промышленного мусора», — отметил Путин. По словам президента, разработка мастер-планов направлена на повышение качества жизни в этих территориях. Приняты документы по развитию Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Северобайкальска и Тынды. А на предстоящем Восточном экономическом форуме будут рассмотрены мастер-планы развития еще нескольких городов, сообщил Путин. Во всех трех регионах, документы по развитию столиц которых одобрил президент, 10 сентября состоятся выборы губернаторов. В Магаданской области и Якутии баллотируются действующие главы регионов Сергей Носов и Айсен Николаев соответственно, на Чукотке в выборах участвует врио губернатора Владислав Кузнецов.