Путин расширяет возможности самых удаленных и холодных регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин расширяет возможности самых удаленных и холодных территорий страны — Чукотки, Магаданской области и Якутии. Развитие столиц этих регионов позволит и сохранить население, и привлечь бизнес, причем не только отечественный, но и азиатский. Об этом URA.RU заявил руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов по итогам совещания, которое Путин провел 5 сентября.
«Развитие Дальнего Востока приобрело стратегический характер. Президент уделяет внимание развитию всего макрорегиона, тем более его самым северным территориям. Путину важно усилить их с разных сторон, в данном случае — с экономической. Пока экономика РФ ориентируется на крупный бизнес, который предпочитает мегаполисы. Но руководству страны важно переключить их на Дальний Восток», — полагает Иванов.
По словам политолога, создание мастер-планов предусматривает экономическое развитие Анадыря, Магадана и Якутска. В конечном счете, это должно привлечь иностранных инвесторов: если властям удастся создать выгодные условия для инвестиций, зарубежный бизнес тоже готов будет вложиться в эти территории.
На совещании президент Путин отметил, что у Анадыря, Якутска и Магадана «много схожих проблем», а основные из них — «суровый климат и сложная транспортная доступность». Их и предстоит решать в первую очередь. «Важнейшей задачей является формирование эффективного транспортного узла на северо-востоке России. Для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска и мост через реку Алдан. Планируется реконструкция федеральной автодороги „Колыма“», — назвал Путин самые крупные проекты.
Путин поручил властям регионов продумать вопросы создания комфортной городской среды, обеспечения доступным продовольствием, в том числе через поддержку местных производителей. «Важнейший приоритет — повышение доступности и качества услуг социальной сферы и прежде всего медицинской помощи… У данных территорий есть огромный туристический потенциал. Нужно продолжать работу по очистке городов и портов от накопившегося за прошлые десятилетия бытового и промышленного мусора», — отметил Путин.
По словам президента, разработка мастер-планов направлена на повышение качества жизни в этих территориях. Приняты документы по развитию Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Северобайкальска и Тынды. А на предстоящем Восточном экономическом форуме будут рассмотрены мастер-планы развития еще нескольких городов, сообщил Путин.
Во всех трех регионах, документы по развитию столиц которых одобрил президент, 10 сентября состоятся выборы губернаторов. В Магаданской области и Якутии баллотируются действующие главы регионов Сергей Носов и Айсен Николаев соответственно, на Чукотке в выборах участвует врио губернатора Владислав Кузнецов.
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