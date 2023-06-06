Путин указал на угрозу для отдаленных регионов

Перед губернаторами поставлена новая задача

06 июня 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин укрепляет национальную безопасность страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин укрепляет национальную безопасность страны, чтобы предотвратить угрозу нападения на ее территории в будущем. Для этого будет остановлен отток населения из отдаленных, стратегически важных регионов России. Так эксперты объяснили URA.RU итоги рабочей встречи главы государства с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым 6 июня. Власти в регионах будут создавать комфортные условия жизни и мотивировать людей возвращаться из мегаполисов. Президент принял Носова в рамках цикла встреч с губернаторами, которым в этот избирательный период предстоит идти на выборы. Путин сначала заслушал отчет о социально-экономическом развитии Магаданской области. Носов доложил, что объем капиталовложений увеличился на 36%, и продемонстрировал действительно широкую палитру направлений: инвестиции поступали и в горнорудную, и в рыбную отрасль, в сельское хозяйство, и даже в туризм и энергетику. Президент похвалил работу региональных властей, но обратил внимание на демографические проблемы. «У вас уровень заработных плат — денег много никогда не бывает, но тем не менее — он повыше, чем в среднем по стране. Правда, и цены повыше, это понятно, но все-таки, а отток населения продолжается», — отметил Путин. Президент РФ Владимир Путин (слева) поставил перед губернатором Магаданской области Сергеем Носовым (справа) задачу остановить отток населения из региона Фото с сайта kremlin.ru Губернатор объяснил, что в Магаданской области много вахтовиков, за счет которых средняя зарплата высокая, но фактически эти деньги вывозятся из региона. Отчасти этому способствуют и более доступные авиабилеты на Дальний Восток — золотодобывающим компаниям выгодно возить людей на вахту. Однако, по словам Носова, власти делают все возможное, чтобы люди, для которых Колыма — место работы, выбрали ее и для постоянного места жительства. Ставку губернатор сделал на женщин. «Главное решение принимают все-таки жены. Если они примут решение переехать к месту работы мужа, мы и здесь найдем работу для женщин: в сфере образования, здравоохранения и так далее. Сегодня условия для проживания меняются, и программа, которую мы разработали, будет реализовываться уже как продуманная, системная, интегральная программа в рамках мастер-планов. Это позволит нам создать условия прежде всего для комфортной и качественной жизни на Колыме», — сказал Носов. Главу государства такое положение дел не устроило. «Уровень заработной платы очень важен, но не менее важны, когда человек принимает решение, где жить, условия жизни: ЖКХ, система образования, здравоохранения в целом, социальная сфера в широком смысле этого слова. Вот с системой ЖКХ, конечно, здесь проблем у вас еще очень много», — подчеркнул Путин. Статья по теме Путин поставил задачу российским женщинам Президент намерен остановить отток населения из регионов страны, чтобы предотвратить геополитические угрозы в будущем, считает руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев. Он отметил, что процесс депопуляции в регионах идет активно, и это «не может не беспокоить главу государства». «Ранее освоенные обширные промышленно развитые территории теряют людей, и это создает серьезные риски и угрозы в будущем. С точки зрения геополитики есть регионы, которые бросать категорически нельзя. Поэтому народосбережение, реализация комплекса мер по сокращению оттока населения сейчас — забота губернатора любого региона», — сказал эксперт. С ним согласился генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, который подчеркнул — Путин видит в обезлюживании регионов Дальнего Востока угрозы национальной безопасности. «Проблема оттока населения ключевая. Никакие зарплаты и социалка не удерживают людей, потому что в этих регионах суровый климат, высокие цены. Сам принцип заселения Дальнего Востока в Советское время — это такое освоение, когда молодежь ехала за „длинным рублем“. То есть постоянное проживание не подразумевалось. Сегодня нет таких форпостов, вахтовых поселков, заводов, как было при СССР, происходит обезлюживание. Если там будет слишком мало жителей, то существуют риски потерять эти территории. Поэтому Путин озвучивает эту проблему в качестве ключевой», — пояснил Гращенков. Жители покидают регионы Дальнего Востока из-за сурового климата (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Политика президента направлена на то, чтобы решить проблему «четырех Россий», считает политолог Дмитрий Нечаев. Он напомнил, что согласно теории Натальи Зубаревич, существует четыре России, первая из которых объединяет Москву и города-миллионники. «Здесь концентрируются все финансы, все ресурсы и экономически активная часть населения. Но есть и другие России, этнические территории с большими проблемами, например, с проблемой занятости. Есть Россия, где уже сейчас виден недостаток населения и которая без жителей не может быть динамичной в плане экономического развития. Поэтому преодоление вот этого феномена „четырех Россий“ и было главным в этом общении президента с губернатором», — сказал Нечаев. Статья по теме Путин предложил способ выбраться из демографической ямы Политолог подчеркнул, что Путин хочет видеть регионы России развитыми как в экономическом, так и в социальном отношении. Но самое главное — с решенной демографической проблемой, чтобы не было перекосов: в одном центре сконцентрировано все население, а другие территории просто пустынны. «Путин определил приоритеты для губернаторов. Они должны выстроить эффективную социально-экономическую политику, которая позволяла бы населению оставаться на этих территориях, получать те же самые товары и услуги и жить комфортно», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин укрепляет национальную безопасность страны, чтобы предотвратить угрозу нападения на ее территории в будущем. Для этого будет остановлен отток населения из отдаленных, стратегически важных регионов России. Так эксперты объяснили URA.RU итоги рабочей встречи главы государства с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым 6 июня. Власти в регионах будут создавать комфортные условия жизни и мотивировать людей возвращаться из мегаполисов. Президент принял Носова в рамках цикла встреч с губернаторами, которым в этот избирательный период предстоит идти на выборы. Путин сначала заслушал отчет о социально-экономическом развитии Магаданской области. Носов доложил, что объем капиталовложений увеличился на 36%, и продемонстрировал действительно широкую палитру направлений: инвестиции поступали и в горнорудную, и в рыбную отрасль, в сельское хозяйство, и даже в туризм и энергетику. Президент похвалил работу региональных властей, но обратил внимание на демографические проблемы. «У вас уровень заработных плат — денег много никогда не бывает, но тем не менее — он повыше, чем в среднем по стране. Правда, и цены повыше, это понятно, но все-таки, а отток населения продолжается», — отметил Путин. Губернатор объяснил, что в Магаданской области много вахтовиков, за счет которых средняя зарплата высокая, но фактически эти деньги вывозятся из региона. Отчасти этому способствуют и более доступные авиабилеты на Дальний Восток — золотодобывающим компаниям выгодно возить людей на вахту. Однако, по словам Носова, власти делают все возможное, чтобы люди, для которых Колыма — место работы, выбрали ее и для постоянного места жительства. Ставку губернатор сделал на женщин. «Главное решение принимают все-таки жены. Если они примут решение переехать к месту работы мужа, мы и здесь найдем работу для женщин: в сфере образования, здравоохранения и так далее. Сегодня условия для проживания меняются, и программа, которую мы разработали, будет реализовываться уже как продуманная, системная, интегральная программа в рамках мастер-планов. Это позволит нам создать условия прежде всего для комфортной и качественной жизни на Колыме», — сказал Носов. Президент намерен остановить отток населения из регионов страны, чтобы предотвратить геополитические угрозы в будущем, считает руководитель Политической экспертной группы, политолог Константин Калачев. Он отметил, что процесс депопуляции в регионах идет активно, и это «не может не беспокоить главу государства». С ним согласился генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, который подчеркнул — Путин видит в обезлюживании регионов Дальнего Востока угрозы национальной безопасности. «Проблема оттока населения ключевая. Никакие зарплаты и социалка не удерживают людей, потому что в этих регионах суровый климат, высокие цены. Сам принцип заселения Дальнего Востока в Советское время — это такое освоение, когда молодежь ехала за „длинным рублем“. То есть постоянное проживание не подразумевалось. Сегодня нет таких форпостов, вахтовых поселков, заводов, как было при СССР, происходит обезлюживание. Если там будет слишком мало жителей, то существуют риски потерять эти территории. Поэтому Путин озвучивает эту проблему в качестве ключевой», — пояснил Гращенков. Политика президента направлена на то, чтобы решить проблему «четырех Россий», считает политолог Дмитрий Нечаев. Он напомнил, что согласно теории Натальи Зубаревич, существует четыре России, первая из которых объединяет Москву и города-миллионники. «Здесь концентрируются все финансы, все ресурсы и экономически активная часть населения. Но есть и другие России, этнические территории с большими проблемами, например, с проблемой занятости. Есть Россия, где уже сейчас виден недостаток населения и которая без жителей не может быть динамичной в плане экономического развития. Поэтому преодоление вот этого феномена „четырех Россий“ и было главным в этом общении президента с губернатором», — сказал Нечаев. Политолог подчеркнул, что Путин хочет видеть регионы России развитыми как в экономическом, так и в социальном отношении. Но самое главное — с решенной демографической проблемой, чтобы не было перекосов: в одном центре сконцентрировано все население, а другие территории просто пустынны. «Путин определил приоритеты для губернаторов. Они должны выстроить эффективную социально-экономическую политику, которая позволяла бы населению оставаться на этих территориях, получать те же самые товары и услуги и жить комфортно», — резюмировал эксперт.