Курганские власти ищут инвестора для создания производства биг-бэгов

В Курганской области планируют создать производство мягких контейнеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области планируют открыть производство биг-бэгов (мягкие контейнеры, применяется для хранения и транспортировки сухих сыпучих пищевых и не пищевых продуктов и материалов — прим. URA.RU). Инвестору необходимо вложить в создание бизнеса 150 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: открытие производства биг-бэгов. Экономические предпосылки: потребность рынка Курганской области составляет более 400 тысяч единиц мягких контейнеров. Объем инвестиций: 150 миллионов рублей», — указано в презентации проекта.

Реализация проекта предполагается в два этапа. На первом запланировано создание производства полипропиленового полотна с производственной мощностью оборудования до 150 тонн в месяц. На втором — пошив мягких контейнеров типа биг-бэг с объемом производства в 75 000 мягких контейнеров в месяц. Запуск производств через 6-8 месяцев с момента закупа оборудования позволит создать до 88 новых рабочих.

В качестве инвестиционных площадок под производство предлагаются индустриальные парки «Варгашинский», «Введенское», «Стальмонтаж», «РИД Катайск», «КурганЭнергомаш», «ТОР». Также для размещения производства предоставляется 14 земельных участков.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти ищут инвестора для строительства стеклозавода. Объем инвестиций в проект составляет 2,3 млрд рублей. Предприятие планируется создать в Белозерском округе. Также в Кургане хотят построить производство по переработке газа. На его создание необходимо будет потратить минимум один млрд рублей.