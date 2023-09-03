03 сентября 2023
02 сентября 2023

На курганском курорте планируют построить центр китайской медицины. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Санаторий "Озеро Медвежье". Курганская область , озеро медвежье, лечебная грязь
Центр китайской медицины планируют создать на курорте «Озеро Медвежье» Фото:

Курганские власти ищут инвестора, который за один миллиард построит центр нетрадиционной китайской медицины на курорте «Озеро Медвежье» в Петуховском округе. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов.

«Инвестиционное предложение: строительство центра нетрадиционной китайской медицины на берегу лечебного озера Медвежье. Объем инвестиций: 1 млрд рублей», — говорится в презентации проекта. Окупаемость проекта рассчитана на восемь лет.

В качестве экономических предпосылок к развитию бизнеса указано: отсутствие конкуренции в сфере китайской медицины в регионе, растущий спрос на платные услуги и расположение земельного участка на берегу лечебного озера. Инвесторам предлагается господдержка в виде предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов с возможностью выкупа, льготное кредитование до пяти млн рублей, гранты на развитие туризма до 50% затрат (до 15 млн), а также субсидирование лизинга оборудования до 15%.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют создать производство биг-бэгов. Потенциальному инвестору необходимо будет вложить минимум 150 млн рублей. Создание бизнеса предполагается в два этапа. Также сообщалось, что власти ищут инвестора для строительства стеклозавода за 2,3 млрд рублей.

Объем инвестиций в строительство центра китайской медицины составит 1 млрд рублей
Объем инвестиций в строительство центра китайской медицины составит 1 млрд рублей
Площадь земельного участка под строительства центра составляет 127 гектаров
Площадь земельного участка под строительства центра составляет 127 гектаров
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Курганские власти ищут инвестора, который за один миллиард построит центр нетрадиционной китайской медицины на курорте «Озеро Медвежье» в Петуховском округе. Информация об этом размещена на портале инвестиционных проектов. «Инвестиционное предложение: строительство центра нетрадиционной китайской медицины на берегу лечебного озера Медвежье. Объем инвестиций: 1 млрд рублей», — говорится в презентации проекта. Окупаемость проекта рассчитана на восемь лет. В качестве экономических предпосылок к развитию бизнеса указано: отсутствие конкуренции в сфере китайской медицины в регионе, растущий спрос на платные услуги и расположение земельного участка на берегу лечебного озера. Инвесторам предлагается господдержка в виде предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов с возможностью выкупа, льготное кредитование до пяти млн рублей, гранты на развитие туризма до 50% затрат (до 15 млн), а также субсидирование лизинга оборудования до 15%. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области планируют создать производство биг-бэгов. Потенциальному инвестору необходимо будет вложить минимум 150 млн рублей. Создание бизнеса предполагается в два этапа. Также сообщалось, что власти ищут инвестора для строительства стеклозавода за 2,3 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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