Директор курганского колледжа уволилась перед Днем знаний

Любовь Бобкова уволилась с должности директора Курганского педагогического колледжа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор Курганского педагогического колледжа Любовь Бобкова освобождена от занимаемой должности накануне 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. Ранее возможное увольнение Бобковой обсуждали из-за скандала с уголовным делом против студенток.

«Бобкова уволилась из Курганского педколледжа, ее проводили 31 августа. Пока не известно, кого назначат новым руководителем», — сказал источник. В колледже корреспонденту URA.RU подтвердили, что Бобкова больше не работает, и попросили обратиться в департамент образования.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что Любовь Бобкова уволилась по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя колледжа будет заместитель директора.

В начале августа источник URA.RU сообщал о возможном увольнении Любови Бобковой с должности директора Курганского педагогического колледжа. Предполагалось, что поводом может послужить скандал с уголовным делом студенток, задержанных с крупной партией наркотиков. Контракт у Бобковой был заключен до первой декады сентября. Ранее Любовь Бобкова работала начальником главного управления образования Курганской области (с 2012 по 2015 годы).