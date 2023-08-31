31 августа 2023

Директор курганского колледжа уволилась перед Днем знаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет облдумы по соцполитике. Курган, бобкова любовь
Любовь Бобкова уволилась с должности директора Курганского педагогического колледжа Фото:

Директор Курганского педагогического колледжа Любовь Бобкова освобождена от занимаемой должности накануне 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. Ранее возможное увольнение Бобковой обсуждали из-за скандала с уголовным делом против студенток.

«Бобкова уволилась из Курганского педколледжа, ее проводили 31 августа. Пока не известно, кого назначат новым руководителем», — сказал источник. В колледже корреспонденту URA.RU подтвердили, что Бобкова больше не работает, и попросили обратиться в департамент образования.

В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что Любовь Бобкова уволилась по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя колледжа будет заместитель директора.

В начале августа источник URA.RU сообщал о возможном увольнении Любови Бобковой с должности директора Курганского педагогического колледжа. Предполагалось, что поводом может послужить скандал с уголовным делом студенток, задержанных с крупной партией наркотиков. Контракт у Бобковой был заключен до первой декады сентября. Ранее Любовь Бобкова работала начальником главного управления образования Курганской области (с 2012 по 2015 годы).

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Директор Курганского педагогического колледжа Любовь Бобкова освобождена от занимаемой должности накануне 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы образования. Ранее возможное увольнение Бобковой обсуждали из-за скандала с уголовным делом против студенток. «Бобкова уволилась из Курганского педколледжа, ее проводили 31 августа. Пока не известно, кого назначат новым руководителем», — сказал источник. В колледже корреспонденту URA.RU подтвердили, что Бобкова больше не работает, и попросили обратиться в департамент образования. В департаменте образования и науки Курганской области URA.RU сообщили, что Любовь Бобкова уволилась по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя колледжа будет заместитель директора. В начале августа источник URA.RU сообщал о возможном увольнении Любови Бобковой с должности директора Курганского педагогического колледжа. Предполагалось, что поводом может послужить скандал с уголовным делом студенток, задержанных с крупной партией наркотиков. Контракт у Бобковой был заключен до первой декады сентября. Ранее Любовь Бобкова работала начальником главного управления образования Курганской области (с 2012 по 2015 годы).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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