Путин нашел способ расширить влияние РФ сразу на несколько стран

Россия выбрала для этого инструмент «мягкой силы»

27 декабря 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин указал направление «мягкой» экспансии России в целый ряд стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экспансию сразу на несколько постсоветских государств президент РФ Владимир Путин начал в ходе неформального саммита глав стран СНГ. Так Россия пытается затормозить распространение русофобии и западной политики «отмены» русской культуры, объяснили URA.RU политологи выбор Путиным формата проведения встречи с коллегами 27 декабря. Эксперты считают, что именно через культуру как самый «нетоксичный» инструмент российские власти пытаются вернуть и даже усилить влияние на пространстве бывшего СССР. В этом году традиционный предновогодний саммит лидеров стран-участниц СНГ действительно стал неформальным. Хотя он, как обычно, и проходил в Санкт-Петербурге, местом его проведения в первый день стала Президентская библиотека, а во второй — Русский музей и входящий в него Михайловский дворец. Ранним утром 27 декабря президент РФ Владимир Путин привел своих коллег по СНГ в Русский музей Фото: kremlin.ru Этим утром президент Путин лично начал экскурсию для своих коллег Александра Лукашенко (Белоруссия), Касыма-Жомарта Токаева (Казахстан), Садыра Жапарова (Киргизия), Эмомали Рахмона (Таджикистан), Шавката Мирзиеева (Узбекистан). С небольшим опозданием к ним присоединился и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Михайловском дворце лидеры побывали в большом танцевальном, или Академическом, зале, в парадной столовой, где представлены работы художников Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Бруни. Эстафету у президента РФ принял лично директор Русского музея Владимир Гусев. «Мы начали знакомиться», — сказал Путин, представляя коллегам руководителя учреждения. Глава государства заметил, что это третий по объемам фондов музей в России. Но Гусев скорректировал — второй. «Второй. Первый — Эрмитаж, третья — Третьяковка», — исправился Путин. Экскурсию по Русскому музею для своих коллег президент РФ Владимир Путин начал самостоятельно Фото: kremlin.ru Владимир Гусев рассказал, что по коллекции Русский музей вдвое больше, чем Государственная Третьяковская галерея в Москве. «Это первый по времени создания государственный императорский музей национального изобразительного искусства в России. В 1895 году Николай II подписал указ о создании музея, посвятив его памяти отца — Александра III. В середине XIX столетия после победы в войне 1812 года был подъем национального самосознания, и общество начало задумываться, что нужно помнить свою историю. Тогда появился Исторический музей [в Москве] и этот музей русского изобразительного искусства. Здесь самая большая в мире и в России коллекция [русского искусства]», — пояснил Гусев. Президенты России (справа) и Белоруссии (слева) пообщались под эскизом картины Александра Иванова «Явление Христа народу» (ее оригинал находится в Третьяковке) Фото: kremlin.ru Уже на официальной встрече Путина и Лукашенко, которая прошла под эскизом картины художника Александра Иванова «Явление Христа народу», Путин заметил, что более подходящего места, чем эта сокровищница российского искусства, вряд ли можно найти. А белорусский президент не смог сдержать своего восхищения от увиденного в Русском музее. Несмотря на то, что лидеры встречались буквально неделю назад в Минске, они вновь плотно пообщались в Санкт-Петербурге: оба останавливались на ночь в Стрельне, а утром приехали в Питер на «Аурусе» Путина. За это время, как сказал Лукашенко, они обсудили много вопросов и расставили все точки над i. Премьер-министр Армении Никол Пашинян стал в этом году одним из самых частых собеседников президента РФ Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Еще одну двустороннюю встречу Путин провел с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой разговора стало урегулирование карабахского конфликта. Выбор российской стороной Русского музея для неформальной встречи лидеров стран СНГ показывает, что большинство бывших советских республик — это одна цивилизация, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. В течение 32 лет, прошедших после развала СССР, отношения с получившими независимость новыми государствами выстраивались непросто. «Путин предложил пройти их лидерам между Сциллой и Харибдой — иного варианта [как через культурное наследие] провести мягко серьезную интеграцию постсоветских республик в Россию не существует. Россия занимает четкую позицию: она не позволит диктовать условия на постсоветском пространстве и не позволит распространять русофобию, различные формы нацисткой этнократии и притеснения русских. Культура — это формат мягкого давления и убеждения. Мы перешли на общение с выстраиванием отношений на новом уровне, и эти отношения потребуют новых смыслов, что и показывает Путин», — отметил Нечаев. Санкт-Петербург может больше, чем любой другой город страны поведать о русской культуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Встреча в Президентской библиотеке и в Русском музее — это и ответ Путина на западную «культуру отмены» российского искусства, полагает доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. «Путин показывает, что линия отмены русской культуры, сноса памятников не оправдана, что у России богатое культурное наследие. Культура влияет на снижение уровня русофобии. С точки зрения интересов России это фундаментальные вещи, и руководство страны понимает, что с этим направлением с учетом контрпропаганды Запада работать сложно, но нужно», — пояснила Войко. Статья по теме Путин изменил приоритеты в сфере безопасности России Культура — наименее «токсичная сфера», считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Она скорее объединяет, примиряет. Это общее, что у нас есть [с бывшими союзными республиками, среди которых существуют территориальные конфликты]. Поэтому Путин и сделал на этом акцент. В условиях повышенной неясности ситуации сейчас не время для масштабных договоренностей. Главное — сохранить нормальные отношения и возможность обсуждения вопросов, позиции по которым совпадают», — заключил Кортунов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экспансию сразу на несколько постсоветских государств президент РФ Владимир Путин начал в ходе неформального саммита глав стран СНГ. Так Россия пытается затормозить распространение русофобии и западной политики «отмены» русской культуры, объяснили URA.RU политологи выбор Путиным формата проведения встречи с коллегами 27 декабря. Эксперты считают, что именно через культуру как самый «нетоксичный» инструмент российские власти пытаются вернуть и даже усилить влияние на пространстве бывшего СССР. В этом году традиционный предновогодний саммит лидеров стран-участниц СНГ действительно стал неформальным. Хотя он, как обычно, и проходил в Санкт-Петербурге, местом его проведения в первый день стала Президентская библиотека, а во второй — Русский музей и входящий в него Михайловский дворец. Этим утром президент Путин лично начал экскурсию для своих коллег Александра Лукашенко (Белоруссия), Касыма-Жомарта Токаева (Казахстан), Садыра Жапарова (Киргизия), Эмомали Рахмона (Таджикистан), Шавката Мирзиеева (Узбекистан). С небольшим опозданием к ним присоединился и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Михайловском дворце лидеры побывали в большом танцевальном, или Академическом, зале, в парадной столовой, где представлены работы художников Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Федора Бруни. Эстафету у президента РФ принял лично директор Русского музея Владимир Гусев. «Мы начали знакомиться», — сказал Путин, представляя коллегам руководителя учреждения. Глава государства заметил, что это третий по объемам фондов музей в России. Но Гусев скорректировал — второй. «Второй. Первый — Эрмитаж, третья — Третьяковка», — исправился Путин. Владимир Гусев рассказал, что по коллекции Русский музей вдвое больше, чем Государственная Третьяковская галерея в Москве. «Это первый по времени создания государственный императорский музей национального изобразительного искусства в России. В 1895 году Николай II подписал указ о создании музея, посвятив его памяти отца — Александра III. В середине XIX столетия после победы в войне 1812 года был подъем национального самосознания, и общество начало задумываться, что нужно помнить свою историю. Тогда появился Исторический музей [в Москве] и этот музей русского изобразительного искусства. Здесь самая большая в мире и в России коллекция [русского искусства]», — пояснил Гусев. Уже на официальной встрече Путина и Лукашенко, которая прошла под эскизом картины художника Александра Иванова «Явление Христа народу», Путин заметил, что более подходящего места, чем эта сокровищница российского искусства, вряд ли можно найти. А белорусский президент не смог сдержать своего восхищения от увиденного в Русском музее. Несмотря на то, что лидеры встречались буквально неделю назад в Минске, они вновь плотно пообщались в Санкт-Петербурге: оба останавливались на ночь в Стрельне, а утром приехали в Питер на «Аурусе» Путина. За это время, как сказал Лукашенко, они обсудили много вопросов и расставили все точки над i. Еще одну двустороннюю встречу Путин провел с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Основной темой разговора стало урегулирование карабахского конфликта. Выбор российской стороной Русского музея для неформальной встречи лидеров стран СНГ показывает, что большинство бывших советских республик — это одна цивилизация, пояснил URA.RU политолог Дмитрий Нечаев. В течение 32 лет, прошедших после развала СССР, отношения с получившими независимость новыми государствами выстраивались непросто. «Путин предложил пройти их лидерам между Сциллой и Харибдой — иного варианта [как через культурное наследие] провести мягко серьезную интеграцию постсоветских республик в Россию не существует. Встреча в Президентской библиотеке и в Русском музее — это и ответ Путина на западную «культуру отмены» российского искусства, полагает доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Евгения Войко. «Путин показывает, что линия отмены русской культуры, сноса памятников не оправдана, что у России богатое культурное наследие. Культура — наименее «токсичная сфера», считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Она скорее объединяет, примиряет. Это общее, что у нас есть [с бывшими союзными республиками, среди которых существуют территориальные конфликты]. Поэтому Путин и сделал на этом акцент. В условиях повышенной неясности ситуации сейчас не время для масштабных договоренностей. Главное — сохранить нормальные отношения и возможность обсуждения вопросов, позиции по которым совпадают», — заключил Кортунов.