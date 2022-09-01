Путин расширил возможности российской молодежи

Школьники и студенты станут ближе к управлению страной

01 сентября 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин приблизил молодежь к управлению страной Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин расширил возможности российской молодежи. Школьники и студенты получили инструмент для развития и для реализации своих идей, которые в то же время могут стать подсказкой власти, объясняют URA.RU политологи итоги разговора Путина с детьми и заседания набсовета Всероссийского движения детей и молодежи в Калининграде 1 сентября. Это ответ на запрос современной молодежи, которая хочет понимать, что происходит в России, и участвовать в ее развитии, полагают эксперты. День знаний — 2022 у президента Путина выдался насыщенным. Вместе с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в дистанционном режиме глава государства открыл в центральноазиатской республике пять новых русскоязычных школ. Путин побывал в музейном и театрально-образовательном комплексе Калининграда и в Нахимовском училище. Разговор о важном с президентом страны — это как раз тот случай, когда, в зале лес рук Фото: kremlin.ru Путин много общался с молодежью, в том числе провел открытый урок, который назывался «Разговор о важном». Дети задавали президенту порой недетские вопросы — о милосердии, о биотехнологиях, об экологии, об исторической памяти, о личностном развитии. Путин подчеркнул, что для молодых ребят важно найти себя и свой путь в жизни. «Это важно не только для вас лично, но и для страны. Ведь от успеха каждого зависит успех страны», — подчеркнул президент. Некоторые из участников «Разговора о важном» и после его окончания поспешили пообщаться с президентом РФ еще и неформально Фото: kremlin.ru Путин живо реагировал на предложения ребят. Он поддержал идею Даниила Евдокимова из Светлогорска (Калининградская область) о строительстве на Балтике нового всероссийского детского центра по образцу «Артека», «Океана» и «Орленка». Путин оценил предложение о расширении системы ранней профориентации детей и подростков. Он поддержал порыв 12-летнего Саши Смолина из Рязанской области помогать пожилым людям в домах престарелых, а после еще и исполнил просьбу мальчика — пожал ему руку. «У моего папы день рождения 2 сентября. Я хочу, чтобы вы пожали мою руку, и я передам это рукопожатие папе», — пояснил свое желание Саша. Глава государства поддержал и идею Данилы Скрябина из Владимирской области о создании электронной экспозиции, посвященной событиям в Донбассе, участникам военной спецоперации, воспоминаниям мирных жителей, которые 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева. Это будет хорошей поддержкой для военных, а для детей сохранение истории своей страны и традиций — это часть становления их как личности, считает президент. Ребята не постеснялись даже попросить президента дать «пять» Фото: kremlin.ru Такие «Разговоры о важном», когда взрослые и дети будут открыто говорить на главные для страны темы, с подачи президента станут традицией во всех российских школах и будут проходить еженедельно. Они нужны, чтобы объяснять детям позицию государства по острым вопросам, сказал URA.RU политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. «Дети находятся в глобальном информационном пространстве. Они черпают информацию, в том числе антироссийского содержания. Президент дал понять, что задача учителя — объяснять им позицию России в этот исторический момент, разъяснять, чем руководствуется Россия в ходе спецоперации в Донбассе, какими ценностями. Появляется идеологический аспект — патриотизм. Это важно, чтобы ребенок не рос в ситуации отчужденности от событий, от истории страны. А такая опасность возникает, когда человеку непонятно, что происходит», — отметил Межуев. Главным принципом нового молодежного движения станет его добровольность, подчеркнул президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru Сразу после этого откровенного разговора, президент провел первое заседание наблюдательного совета нового всероссийского движения детей и молодежи, решение о создании которого Путин принял в апреле этого года. «Наша задача — помогать и поддерживать ребят. Движение не должно стать привилегией для жителей больших городов. Ключевой его принцип — добровольность участия. Обязаловке места нет. Нужно ориентироваться на лучшие воспитательные программы. У нас такие традиции есть, они признаны обществом и востребованы», — подчеркнул Путин. У движения появится наставнический корпус, набор в который президент объявил на заседании Набсовета. По словам Путина, это позволит выстроить связь поколений и обеспечить преемственность традиций. Президент заявил, что уверен в молодом поколении россиян, способном построить конкурентную и прогрессивную страну. Самое главное для детей и молодежи, которые уже стали и станут амбассадорами этого движения, — то, что это они сами создают его, а президент поддерживает их инициативу, сказал в разговоре URA.RU зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Фиксируется важный принцип движения — добровольность. В движение войдут те, кто хочет как-то влиять на молодежную политику. Это движение не станет правопреемником пионерии или комсомола, которые были скорее приложением к Коммунистической партии в советские годы. Они создавались под определенную идеологию. В новом движении нет никакой идеологии, за исключением патриотизма. А это — желание жить в России и делать ее лучше», — пояснил Матвейчев. Новость по теме Путин раскрыл своих главных наставников У сегодняшней молодежи существует недостаток информации о мотивах тех или иных действий российских властей, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Особенно это стало заметно с началом спецоперации в Донбассе, когда «непонимание превратилось в шок и у части населения привело к отторжению принятых решений по спецоперации». «Чтобы и дети, и молодежь понимали идеологию государства, смысл его действий, нужны механизмы донесения информации. Таким механизмом и станет движение [и „Разговоры о главном“]. У любого взрослеющего человека возникают вопросы о том, что делает страна, куда она движется. И если он не получает на эти вопросы однозначных и ясных ответов, он не может выстраивать свою стратегию развития. Сделана попытка ответить на запрос молодого поколения», — резюмировал Еловский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин расширил возможности российской молодежи. Школьники и студенты получили инструмент для развития и для реализации своих идей, которые в то же время могут стать подсказкой власти, объясняют URA.RU политологи итоги разговора Путина с детьми и заседания набсовета Всероссийского движения детей и молодежи в Калининграде 1 сентября. Это ответ на запрос современной молодежи, которая хочет понимать, что происходит в России, и участвовать в ее развитии, полагают эксперты. День знаний — 2022 у президента Путина выдался насыщенным. Вместе с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в дистанционном режиме глава государства открыл в центральноазиатской республике пять новых русскоязычных школ. Путин побывал в музейном и театрально-образовательном комплексе Калининграда и в Нахимовском училище. Путин много общался с молодежью, в том числе провел открытый урок, который назывался «Разговор о важном». Дети задавали президенту порой недетские вопросы — о милосердии, о биотехнологиях, об экологии, об исторической памяти, о личностном развитии. Путин подчеркнул, что для молодых ребят важно найти себя и свой путь в жизни. «Это важно не только для вас лично, но и для страны. Ведь от успеха каждого зависит успех страны», — подчеркнул президент. Путин живо реагировал на предложения ребят. Он поддержал идею Даниила Евдокимова из Светлогорска (Калининградская область) о строительстве на Балтике нового всероссийского детского центра по образцу «Артека», «Океана» и «Орленка». Путин оценил предложение о расширении системы ранней профориентации детей и подростков. Он поддержал порыв 12-летнего Саши Смолина из Рязанской области помогать пожилым людям в домах престарелых, а после еще и исполнил просьбу мальчика — пожал ему руку. «У моего папы день рождения 2 сентября. Я хочу, чтобы вы пожали мою руку, и я передам это рукопожатие папе», — пояснил свое желание Саша. Глава государства поддержал и идею Данилы Скрябина из Владимирской области о создании электронной экспозиции, посвященной событиям в Донбассе, участникам военной спецоперации, воспоминаниям мирных жителей, которые 8 лет подвергались геноциду со стороны Киева. Это будет хорошей поддержкой для военных, а для детей сохранение истории своей страны и традиций — это часть становления их как личности, считает президент. Такие «Разговоры о важном», когда взрослые и дети будут открыто говорить на главные для страны темы, с подачи президента станут традицией во всех российских школах и будут проходить еженедельно. Они нужны, чтобы объяснять детям позицию государства по острым вопросам, сказал URA.RU политолог, кандидат философских наук Борис Межуев. «Дети находятся в глобальном информационном пространстве. Они черпают информацию, в том числе антироссийского содержания. Президент дал понять, что задача учителя — объяснять им позицию России в этот исторический момент, разъяснять, чем руководствуется Россия в ходе спецоперации в Донбассе, какими ценностями. Появляется идеологический аспект — патриотизм. Это важно, чтобы ребенок не рос в ситуации отчужденности от событий, от истории страны. А такая опасность возникает, когда человеку непонятно, что происходит», — отметил Межуев. Сразу после этого откровенного разговора, президент провел первое заседание наблюдательного совета нового всероссийского движения детей и молодежи, решение о создании которого Путин принял в апреле этого года. «Наша задача — помогать и поддерживать ребят. Движение не должно стать привилегией для жителей больших городов. Ключевой его принцип — добровольность участия. Обязаловке места нет. Нужно ориентироваться на лучшие воспитательные программы. У нас такие традиции есть, они признаны обществом и востребованы», — подчеркнул Путин. У движения появится наставнический корпус, набор в который президент объявил на заседании Набсовета. По словам Путина, это позволит выстроить связь поколений и обеспечить преемственность традиций. Президент заявил, что уверен в молодом поколении россиян, способном построить конкурентную и прогрессивную страну. Самое главное для детей и молодежи, которые уже стали и станут амбассадорами этого движения, — то, что это они сами создают его, а президент поддерживает их инициативу, сказал в разговоре URA.RU зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Фиксируется важный принцип движения — добровольность. В движение войдут те, кто хочет как-то влиять на молодежную политику. Это движение не станет правопреемником пионерии или комсомола, которые были скорее приложением к Коммунистической партии в советские годы. Они создавались под определенную идеологию. В новом движении нет никакой идеологии, за исключением патриотизма. А это — желание жить в России и делать ее лучше», — пояснил Матвейчев. У сегодняшней молодежи существует недостаток информации о мотивах тех или иных действий российских властей, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. Особенно это стало заметно с началом спецоперации в Донбассе, когда «непонимание превратилось в шок и у части населения привело к отторжению принятых решений по спецоперации». «Чтобы и дети, и молодежь понимали идеологию государства, смысл его действий, нужны механизмы донесения информации. Таким механизмом и станет движение [и „Разговоры о главном“]. У любого взрослеющего человека возникают вопросы о том, что делает страна, куда она движется. И если он не получает на эти вопросы однозначных и ясных ответов, он не может выстраивать свою стратегию развития. Сделана попытка ответить на запрос молодого поколения», — резюмировал Еловский.