Доцент МГУ Борисенок: новый учебник истории могут изучать в вузах России

03 сентября 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

Новые учебники истории для старших классов поступили в российские школы Фото: Александр Река/ТАСС Новые учебники истории для 10-11-х классов могут использоваться на первых курсах во всех высших учебных заведениях России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Юрий Борисенок. «Можно сказать, что это не совсем школьные учебники. Они могут использоваться в гуманитарных вузах при изучении России и не только. Как раз начинается массовое изучение отечественной истории на первых курсах всех высших учебных заведениях страны. Так совпало: единые учебники и начало преподавания в вузах отечественной истории, которое носит системный характер», — сказал Юрий Борисенок. Кандидат исторических наук отметил, что новые учебники насыщены разнообразной дополнительной информацией. «Есть QR-коды, ссылки на художественные фильмы, литературу, то есть проделана большая работа. Разнообразные иллюстрации, хорошо выстроена система дат, понятное изложение. Эти учебники не предназначены для сплошного заучивания. Мы имеем дело с литературой, которая может быть использована в справочном порядке», — уточнил он. «Раньше в некоторых учебниках даже Сталинградская битва не упоминалась. На это президент РФ Владимир Путин отреагировал соответствующим образом. Сейчас к новому учебному году, как сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уже во все школы страны доставлены единые учебники для двух самых старших классов. Два учебника по истории России для 10-11-х классов и два учебника для тех же классов по всеобщей истории. Период, который в двух этих классах изучается с 1914 года, с Первой мировой войны, заканчивается нашей современностью. В 11-м классе изучаются послевоенные эпохи, а две мировые войны вошли в содержание учебников 10-го класса», — объяснил доцент МГУ. Ранее URA.RU сообщало, что учебники по истории для старших классов привезли во все школы Екатеринбурга. В новом издании представлены причины и ход спецоперации, противостояние РФ с Западом. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году и они поступят в школы лишь в 2024-м. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новые учебники истории для 10-11-х классов могут использоваться на первых курсах во всех высших учебных заведениях России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук Юрий Борисенок. «Можно сказать, что это не совсем школьные учебники. Они могут использоваться в гуманитарных вузах при изучении России и не только. Как раз начинается массовое изучение отечественной истории на первых курсах всех высших учебных заведениях страны. Так совпало: единые учебники и начало преподавания в вузах отечественной истории, которое носит системный характер», — сказал Юрий Борисенок. Кандидат исторических наук отметил, что новые учебники насыщены разнообразной дополнительной информацией. «Есть QR-коды, ссылки на художественные фильмы, литературу, то есть проделана большая работа. Разнообразные иллюстрации, хорошо выстроена система дат, понятное изложение. Эти учебники не предназначены для сплошного заучивания. Мы имеем дело с литературой, которая может быть использована в справочном порядке», — уточнил он. «Раньше в некоторых учебниках даже Сталинградская битва не упоминалась. На это президент РФ Владимир Путин отреагировал соответствующим образом. Сейчас к новому учебному году, как сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уже во все школы страны доставлены единые учебники для двух самых старших классов. Два учебника по истории России для 10-11-х классов и два учебника для тех же классов по всеобщей истории. Период, который в двух этих классах изучается с 1914 года, с Первой мировой войны, заканчивается нашей современностью. В 11-м классе изучаются послевоенные эпохи, а две мировые войны вошли в содержание учебников 10-го класса», — объяснил доцент МГУ. Ранее URA.RU сообщало, что учебники по истории для старших классов привезли во все школы Екатеринбурга. В новом издании представлены причины и ход спецоперации, противостояние РФ с Западом. Изначально предполагалось, что книги не успеют издать в 2023 году и они поступят в школы лишь в 2024-м.