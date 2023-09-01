МО РФ: ВСУ массово отказываются форсировать Днепр

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 230 бойцов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские бойцы массово отказываются форсировать Днепр из-за страха погибнуть. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 230 военных за неделю на этом направлении.

«По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за неделю ВСУ потеряли около 230 бойцов, 31 машину и 19 единиц вооружения на этом направлении.

Ранее экстренные службы Херсонской области сообщили, что ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, передает RT. По данным ведомства, была уничтожена лодка и десять военных.

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Украинские бойцы массово отказываются форсировать Днепр из-за страха погибнуть. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 230 военных за неделю на этом направлении. «По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за неделю ВСУ потеряли около 230 бойцов, 31 машину и 19 единиц вооружения на этом направлении. Ранее экстренные службы Херсонской области сообщили, что ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, передает RT. По данным ведомства, была уничтожена лодка и десять военных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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