МО РФ: ВСУ массово отказываются форсировать Днепр

01 сентября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли около 230 бойцов Фото: U.S. Army / Sgt. Thomas Calvert новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские бойцы массово отказываются форсировать Днепр из-за страха погибнуть. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 230 военных за неделю на этом направлении. «По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», — говорится в сообщении . В ведомстве отметили, что за неделю ВСУ потеряли около 230 бойцов, 31 машину и 19 единиц вооружения на этом направлении. Ранее экстренные службы Херсонской области сообщили, что ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, передает RT. По данным ведомства, была уничтожена лодка и десять военных.

Украинские бойцы массово отказываются форсировать Днепр из-за страха погибнуть. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 230 военных за неделю на этом направлении. «По показаниям взятых в плен военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны, большая часть личного состава подразделений ВСУ отказывается от выполнения задач по форсированию Днепра, опасаясь неминуемой гибели от российского огня», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за неделю ВСУ потеряли около 230 бойцов, 31 машину и 19 единиц вооружения на этом направлении. Ранее экстренные службы Херсонской области сообщили, что ВСУ предприняли попытку форсировать Днепр в районе острова Малый Белогрудый, передает RT. По данным ведомства, была уничтожена лодка и десять военных.