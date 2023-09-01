01 сентября 2023

В Белом доме активно готовятся к запуску импичмента Байдена

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов Фото:
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Белый дом активно готовится к возможному запуску процесса импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявили американские журналисты.

«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, чтобы ответить на возможное расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», — передает NBC News.

Ранее Конгресс США обвинил Байдена и его родственников в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. 18 мая Конгресс хотел внести законопроект об объявлении импичмента Байдену. 28 августа спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что появилась возможность Собранная республиканцами поставить вопрос об импичменте благодаря собранной информации.

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Белый дом активно готовится к возможному запуску процесса импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявили американские журналисты. «Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, чтобы ответить на возможное расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», — передает NBC News. Ранее Конгресс США обвинил Байдена и его родственников в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. 18 мая Конгресс хотел внести законопроект об объявлении импичмента Байдену. 28 августа спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что появилась возможность Собранная республиканцами поставить вопрос об импичменте благодаря собранной информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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