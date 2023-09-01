В Белом доме активно готовятся к запуску импичмента Байдена

02 сентября 2023 в 00:06 Размер текста - 17 +

Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Белый дом активно готовится к возможному запуску процесса импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявили американские журналисты. «Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, чтобы ответить на возможное расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», — передает NBC News. Ранее Конгресс США обвинил Байдена и его родственников в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. 18 мая Конгресс хотел внести законопроект об объявлении импичмента Байдену. 28 августа спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что появилась возможность Собранная республиканцами поставить вопрос об импичменте благодаря собранной информации.

Белый дом активно готовится к возможному запуску процесса импичмента президента США Джо Байдена. Об этом заявили американские журналисты. «Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, чтобы ответить на возможное расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», — передает NBC News. Ранее Конгресс США обвинил Байдена и его родственников в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. 18 мая Конгресс хотел внести законопроект об объявлении импичмента Байдену. 28 августа спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что появилась возможность Собранная республиканцами поставить вопрос об импичменте благодаря собранной информации.