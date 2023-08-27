27 августа 2023

Спикер Маккарти: республиканцы собрали информацию для импичмента Байдена

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Джо Байдена хотят подвергнуть импичменту из-за коррупции Фото:

Собранная республиканцами информация дает возможность ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти.

«Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», — сказал телеканалу Fox News Маккарти. Спикер пояснил, что дело касается коррупции, в которой оказалась замешана семья Байдена.

Ранее Конгресс США обвинил семью Байдена в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. В конце февраля ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд высказал, что пора уже отправить в отставку американского президента. После этого Конгресс США 18 мая планировал внести законопроект об объявлении импичмента президенту Джо Байдену.

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Собранная республиканцами информация дает возможность ставить вопрос об импичменте президента Джо Байдена. Об этом заявил спикер палаты представителей США Кевин Маккарти. «Если оценивать информацию, которую мы смогли собрать на данный момент, процедура импичмента являлась бы закономерным шагом», — сказал телеканалу Fox News Маккарти. Спикер пояснил, что дело касается коррупции, в которой оказалась замешана семья Байдена. Ранее Конгресс США обвинил семью Байдена в получении миллионов долларов от Китая и Румынии. В конце февраля ведущий телеканала Fox News Брайан Килмэйд высказал, что пора уже отправить в отставку американского президента. После этого Конгресс США 18 мая планировал внести законопроект об объявлении импичмента президенту Джо Байдену.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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