01 сентября 2023

The Guardian: Западу нужно создать свой мирный план по Украине

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
«Формула мира» Владимира зеленского была раскритикована в России и на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада обязаны создать мирный план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. При этом он может отличаться от планов Киева, заявил военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж.

«Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом. Он не обязательно должен быть тем же, что и у Украины», — цитирует слова Ледвиджа газета The Guardian. Историк уверен, что без подобного плана конфликт может затянуться на несколько лет.

По словам Ледвиджа, этот процесс уже стартовал, так как в США уже начали рассматривать обмен территорий Украины на членство в НАТО. За это Украина должна отказаться от Крыма и Донбасса. При этом прямым текстом об этом нигде не говорится.

«Формула мира» Владимира Зеленского, связанная с продвижением ВСУ на линии фронта, провалилась. Украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, однако российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага. «Формула мира» Зеленского была раскритикована как в России, так и на Украине.

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Страны Запада обязаны создать мирный план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. При этом он может отличаться от планов Киева, заявил военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж. «Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом. Он не обязательно должен быть тем же, что и у Украины», — цитирует слова Ледвиджа газета The Guardian. Историк уверен, что без подобного плана конфликт может затянуться на несколько лет. По словам Ледвиджа, этот процесс уже стартовал, так как в США уже начали рассматривать обмен территорий Украины на членство в НАТО. За это Украина должна отказаться от Крыма и Донбасса. При этом прямым текстом об этом нигде не говорится. «Формула мира» Владимира Зеленского, связанная с продвижением ВСУ на линии фронта, провалилась. Украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, однако российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага. «Формула мира» Зеленского была раскритикована как в России, так и на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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