The Guardian: Западу нужно создать свой мирный план по Украине

02 сентября 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

«Формула мира» Владимира зеленского была раскритикована в России и на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада обязаны создать мирный план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. При этом он может отличаться от планов Киева, заявил военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж. «Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом. Он не обязательно должен быть тем же, что и у Украины», — цитирует слова Ледвиджа газета The Guardian . Историк уверен, что без подобного плана конфликт может затянуться на несколько лет. По словам Ледвиджа, этот процесс уже стартовал, так как в США уже начали рассматривать обмен территорий Украины на членство в НАТО. За это Украина должна отказаться от Крыма и Донбасса. При этом прямым текстом об этом нигде не говорится. «Формула мира» Владимира Зеленского, связанная с продвижением ВСУ на линии фронта, провалилась. Украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, однако российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага. «Формула мира» Зеленского была раскритикована как в России, так и на Украине.

Страны Запада обязаны создать мирный план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. При этом он может отличаться от планов Киева, заявил военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж. «Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом. Он не обязательно должен быть тем же, что и у Украины», — цитирует слова Ледвиджа газета The Guardian. Историк уверен, что без подобного плана конфликт может затянуться на несколько лет. По словам Ледвиджа, этот процесс уже стартовал, так как в США уже начали рассматривать обмен территорий Украины на членство в НАТО. За это Украина должна отказаться от Крыма и Донбасса. При этом прямым текстом об этом нигде не говорится. «Формула мира» Владимира Зеленского, связанная с продвижением ВСУ на линии фронта, провалилась. Украинские солдаты ожидали продвинуться значительно вперед и достичь побережья Азовского моря, однако российская армия применила существенные удары против западной техники и личного состава врага. «Формула мира» Зеленского была раскритикована как в России, так и на Украине.