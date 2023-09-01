Тысячи тюменцев отказываются от биометрии из-за фейка в соцсетях

02 сентября 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Собирать и сдавать биометрию можно только добровольно и с согласия человека Фото: Илья Московец © URA.RU В тюменских МФЦ в последние дни августа замечают выросший спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. Об этом рассказали в пресс-службе тюменских МФЦ. Есть вероятность, что такое могло произойти из-за фейковой информации, которая разошлась по соцсетям. «В июле в МФЦ зарегистрировано 425 обращений по этим целям. В последние числа августа обратились около 11,5 тысячи человек», — пояснили в ведомстве журналистам РБК Тюмень. Есть вероятность, что это могло произойти из-за фейкового сообщения, в котором говорится, что заявление на отказ от сбора биометрических данных можно подать лишь до конца августа, в противном случае людей будут фотографировать через камеры банкоматов и записывать их голос по телефону. Уточняется, что ажиотаж на услугу не снизился даже после разъяснения Минцифры, в котором говорится, что эта информация в соцсетях является ложной. При этом банки действительно должны передать образцы лиц в государственную Единую биометрическую систему до конца сентября. Ранее в России среди жителей появилась информация, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы собирают биометрические данные граждан без их разрешения, а отказаться от их сбора и хранения можно было только до 31 августа. Однако эту информацию опроверг юрист Михаил Федотов. Он отметил, что собирать и сдавать биометрию можно только добровольно и с согласия человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В тюменских МФЦ в последние дни августа замечают выросший спрос на услугу отказа от сбора и хранения биометрических данных. Об этом рассказали в пресс-службе тюменских МФЦ. Есть вероятность, что такое могло произойти из-за фейковой информации, которая разошлась по соцсетям. «В июле в МФЦ зарегистрировано 425 обращений по этим целям. В последние числа августа обратились около 11,5 тысячи человек», — пояснили в ведомстве журналистам РБК Тюмень. Есть вероятность, что это могло произойти из-за фейкового сообщения, в котором говорится, что заявление на отказ от сбора биометрических данных можно подать лишь до конца августа, в противном случае людей будут фотографировать через камеры банкоматов и записывать их голос по телефону. Уточняется, что ажиотаж на услугу не снизился даже после разъяснения Минцифры, в котором говорится, что эта информация в соцсетях является ложной. При этом банки действительно должны передать образцы лиц в государственную Единую биометрическую систему до конца сентября. Ранее в России среди жителей появилась информация, что банкоматы и автоматический обзвон по телефону якобы собирают биометрические данные граждан без их разрешения, а отказаться от их сбора и хранения можно было только до 31 августа. Однако эту информацию опроверг юрист Михаил Федотов. Он отметил, что собирать и сдавать биометрию можно только добровольно и с согласия человека.