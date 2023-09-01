01 сентября 2023

Шеф свердловского УГИБДД отправил зама на место ДТП с автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников работает на месте ДТП в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников приехал на место аварии, где пострадали 11 пассажиров автобуса №082. Силовика отправил начальник ведомства Алексей Спиридонов, сообщили в пресс-службе УГИБДД.

«По поручению главного госавтоинспектора Свердловской области Алексея Спиридонова на место ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Екатеринбурге, выехал его заместитель Денис Колясников. Он будет оказывать помощь сотрудникам ГИБДД», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Силовики установили личность водителя. Им оказался 45-летний мужчина со стажем вождения 23 года.

Авария произошла утром 2 сентября в Екатеринбурге на Сулимова-Омской. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. 11 пассажиров госпитализировали. Врачи сообщили, что у пострадавших травмы легкой и средней тяжести. Прокуратура взяла дело на контроль.

Денис Колясников в салоне автобуса, который попал в ДТП
Денис Колясников в салоне автобуса, который попал в ДТП
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников приехал на место аварии, где пострадали 11 пассажиров автобуса №082. Силовика отправил начальник ведомства Алексей Спиридонов, сообщили в пресс-службе УГИБДД. «По поручению главного госавтоинспектора Свердловской области Алексея Спиридонова на место ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Екатеринбурге, выехал его заместитель Денис Колясников. Он будет оказывать помощь сотрудникам ГИБДД», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Силовики установили личность водителя. Им оказался 45-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Авария произошла утром 2 сентября в Екатеринбурге на Сулимова-Омской. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. 11 пассажиров госпитализировали. Врачи сообщили, что у пострадавших травмы легкой и средней тяжести. Прокуратура взяла дело на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...