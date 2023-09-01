В Екатеринбурге замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников приехал на место аварии, где пострадали 11 пассажиров автобуса №082. Силовика отправил начальник ведомства Алексей Спиридонов, сообщили в пресс-службе УГИБДД.
«По поручению главного госавтоинспектора Свердловской области Алексея Спиридонова на место ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Екатеринбурге, выехал его заместитель Денис Колясников. Он будет оказывать помощь сотрудникам ГИБДД», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Силовики установили личность водителя. Им оказался 45-летний мужчина со стажем вождения 23 года.
В Екатеринбурге замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников приехал на место аварии, где пострадали 11 пассажиров автобуса №082. Силовика отправил начальник ведомства Алексей Спиридонов, сообщили в пресс-службе УГИБДД. «По поручению главного госавтоинспектора Свердловской области Алексея Спиридонова на место ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в Екатеринбурге, выехал его заместитель Денис Колясников. Он будет оказывать помощь сотрудникам ГИБДД», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Силовики установили личность водителя. Им оказался 45-летний мужчина со стажем вождения 23 года. Авария произошла утром 2 сентября в Екатеринбурге на Сулимова-Омской. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в столб. 11 пассажиров госпитализировали. Врачи сообщили, что у пострадавших травмы легкой и средней тяжести. Прокуратура взяла дело на контроль.