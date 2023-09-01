01 сентября 2023

В Ревде у памятника появились портреты Пригожина и командира ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Стихийный мемориал Пригожину и Уткину. Тюмень, чвк вагнер, пригожин евгений, мемориал пригожину
Кто принес изображения лидеров ЧВК «Вагнер» к памятнику, неизвестно Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

У памятника воинам-интернационалистам в Ревде (Свердловская область) появились портреты владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира компании Дмитрия Уткина. Об этом написали в соцсетях.

«В Ревде у памятника воинам-интернационалистам появились портреты Пригожина и Уткина. Кто принес фото к памятнику, неизвестно», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо».

Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

После происшествия в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.

Кто поставил портреты, неизвестно
Кто поставил портреты, неизвестно
Фото:

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У памятника воинам-интернационалистам в Ревде (Свердловская область) появились портреты владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира компании Дмитрия Уткина. Об этом написали в соцсетях. «В Ревде у памятника воинам-интернационалистам появились портреты Пригожина и Уткина. Кто принес фото к памятнику, неизвестно», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо». Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. После происшествия в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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