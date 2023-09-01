У памятника воинам-интернационалистам в Ревде (Свердловская область) появились портреты владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира компании Дмитрия Уткина. Об этом написали в соцсетях.
«В Ревде у памятника воинам-интернационалистам появились портреты Пригожина и Уткина. Кто принес фото к памятнику, неизвестно», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо».
Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
После происшествия в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.