В Ревде у памятника появились портреты Пригожина и командира ЧВК «Вагнер». Фото

02 сентября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Кто принес изображения лидеров ЧВК «Вагнер» к памятнику, неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина У памятника воинам-интернационалистам в Ревде (Свердловская область) появились портреты владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира компании Дмитрия Уткина. Об этом написали в соцсетях. «В Ревде у памятника воинам-интернационалистам появились портреты Пригожина и Уткина. Кто принес фото к памятнику, неизвестно», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо». Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. После происшествия в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники. Кто поставил портреты, неизвестно Фото: telegram-канал «Ревда-ифно» [https://t.me/revdainforu]

У памятника воинам-интернационалистам в Ревде (Свердловская область) появились портреты владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и командира компании Дмитрия Уткина. Об этом написали в соцсетях. «В Ревде у памятника воинам-интернационалистам появились портреты Пригожина и Уткина. Кто принес фото к памятнику, неизвестно», — пишет telegram-канал «Ревда-инфо». Бизнес-джет, принадлежащий Пригожину упал в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек. В Росавиации сообщили, что среди пассажиров были Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Спустя несколько дней с момента происшествия Следственный комитет РФ подтвердил гибель всех пассажиров самолета. Пригожин был тайно похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. После происшествия в России стали появляться стихийные мемориалы основателям ЧВК «Вагнер». Также люди стали ставить портреты Пригожина и Уткина на памятники.