28 августа 2023

В Кургане появился стихийный мемориал основателям ЧВК «Вагнер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Памяти Пригожина и Уткина. Тюмень , чвк вагнер
Курганцы почтили память погибших лидеров ЧВК «Вагнер» Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Кургане возник стихийный мемориал погибших в авиакатастрофе основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Горожане несут сюда цветы. Об этом URA.RU сообщил читатель и предоставил фото с места стихийного мемориала

«Почтили память наших братьев и наставников!» — сказал горожанин. В сквере у памятника воинам-интернационалистам курганцы возложили цветы и шевроны ЧВК, на которых написано «груз 200 мы вместе» и «солдаты удачи».

Ранее URA.RU писало, что в Тверской области разбился самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В происшествии погибли 10 человек. В списке жертв авиакатастрофы числились Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося бизнес-джета. На фоне трагедии во многих города России стали устраивать стихийные мемориалы.

В Кургане в сквере воинов-интернационалистов появился мемориал памяти погибших основателей ЧВК «Вагнер»
В Кургане в сквере воинов-интернационалистов появился мемориал памяти погибших основателей ЧВК «Вагнер»
Фото:

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В Кургане возник стихийный мемориал погибших в авиакатастрофе основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Горожане несут сюда цветы. Об этом URA.RU сообщил читатель и предоставил фото с места стихийного мемориала «Почтили память наших братьев и наставников!» — сказал горожанин. В сквере у памятника воинам-интернационалистам курганцы возложили цветы и шевроны ЧВК, на которых написано «груз 200 мы вместе» и «солдаты удачи». Ранее URA.RU писало, что в Тверской области разбился самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В происшествии погибли 10 человек. В списке жертв авиакатастрофы числились Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося бизнес-джета. На фоне трагедии во многих города России стали устраивать стихийные мемориалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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