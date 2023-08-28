В Кургане возник стихийный мемориал погибших в авиакатастрофе основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Горожане несут сюда цветы. Об этом URA.RU сообщил читатель и предоставил фото с места стихийного мемориала
«Почтили память наших братьев и наставников!» — сказал горожанин. В сквере у памятника воинам-интернационалистам курганцы возложили цветы и шевроны ЧВК, на которых написано «груз 200 мы вместе» и «солдаты удачи».
Ранее URA.RU писало, что в Тверской области разбился самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В происшествии погибли 10 человек. В списке жертв авиакатастрофы числились Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося бизнес-джета. На фоне трагедии во многих города России стали устраивать стихийные мемориалы.
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