В Кургане появился стихийный мемориал основателям ЧВК «Вагнер». Фото

29 августа 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Курганцы почтили память погибших лидеров ЧВК «Вагнер» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина В Кургане возник стихийный мемориал погибших в авиакатастрофе основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Горожане несут сюда цветы. Об этом URA.RU сообщил читатель и предоставил фото с места стихийного мемориала «Почтили память наших братьев и наставников!» — сказал горожанин. В сквере у памятника воинам-интернационалистам курганцы возложили цветы и шевроны ЧВК, на которых написано «груз 200 мы вместе» и «солдаты удачи». Ранее URA.RU писало, что в Тверской области разбился самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В происшествии погибли 10 человек. В списке жертв авиакатастрофы числились Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося бизнес-джета. На фоне трагедии во многих города России стали устраивать стихийные мемориалы. В Кургане в сквере воинов-интернационалистов появился мемориал памяти погибших основателей ЧВК «Вагнер» Фото: читатель URA.RU

В Кургане возник стихийный мемориал погибших в авиакатастрофе основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Горожане несут сюда цветы. Об этом URA.RU сообщил читатель и предоставил фото с места стихийного мемориала «Почтили память наших братьев и наставников!» — сказал горожанин. В сквере у памятника воинам-интернационалистам курганцы возложили цветы и шевроны ЧВК, на которых написано «груз 200 мы вместе» и «солдаты удачи». Ранее URA.RU писало, что в Тверской области разбился самолет основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В происшествии погибли 10 человек. В списке жертв авиакатастрофы числились Пригожин и командир ЧВК Дмитрий Уткин. Позже СК РФ подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося бизнес-джета. На фоне трагедии во многих города России стали устраивать стихийные мемориалы.