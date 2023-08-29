Появились кадры могилы Евгения Пригожина в Петербурге. Фото, видео

29 августа 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина Опубликованы кадры могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. «Первые кадры могилы Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что несколько часов назад прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК «Вагнер», после чего Пригожина похоронили рядом с его отцом. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. После нескольких дней Следственный комитет РФ подтвердил его гибель, проведя исследование ДНК. Президент России Владимир Путин не присутствовал на похоронах. Могила Евгения Пригожина Фото: telegram-канал Shot, t.me/shot_shot Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге Фото: telegram-канал Shot, t.me/shot_shot

Опубликованы кадры могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. «Первые кадры могилы Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что несколько часов назад прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК «Вагнер», после чего Пригожина похоронили рядом с его отцом. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. После нескольких дней Следственный комитет РФ подтвердил его гибель, проведя исследование ДНК. Президент России Владимир Путин не присутствовал на похоронах.