Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище
новость из сюжетаВ Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина
Опубликованы кадры могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.
«Первые кадры могилы Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что несколько часов назад прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК «Вагнер», после чего Пригожина похоронили рядом с его отцом.
Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. После нескольких дней Следственный комитет РФ подтвердил его гибель, проведя исследование ДНК. Президент России Владимир Путин не присутствовал на похоронах.
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Могила Евгения Пригожина
Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге
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