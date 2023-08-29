Появились кадры могилы Евгения Пригожина в Петербурге. Фото, видео

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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище Фото:
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В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Опубликованы кадры могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Первые кадры могилы Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что несколько часов назад прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК «Вагнер», после чего Пригожина похоронили рядом с его отцом.

Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. После нескольких дней Следственный комитет РФ подтвердил его гибель, проведя исследование ДНК. Президент России Владимир Путин не присутствовал на похоронах.

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Могила Евгения Пригожина
Могила Евгения Пригожина
Фото:
Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге
Евгений Пригожин похоронен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге
Фото:

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Опубликованы кадры могилы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Бизнесмена похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. «Первые кадры могилы Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что несколько часов назад прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК «Вагнер», после чего Пригожина похоронили рядом с его отцом. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. После нескольких дней Следственный комитет РФ подтвердил его гибель, проведя исследование ДНК. Президент России Владимир Путин не присутствовал на похоронах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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