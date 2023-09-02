Депутат Госдумы раскрыл, будет ли мобилизация в России

Гурулев: в России не будет новой волны мобилизации из-за контрактников

02 сентября 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Армия России на данный момент набирает военных по контракту, отметил Андрей Гурулев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мобилизации в России не будет потому, что на данный момент акцент делается на наборе военнослужащих по контракту. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. «Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путем. У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года. <…> О какой мобилизации мы говорим?» — рассказал Андрей Гурулев в интервью телеканалу «Забайкалье». Он отметил, что после изменений в законе у контрактников повысились зарплаты, также они стали получать больше социальных выплат. Мобилизация в России возможно только в том случае, если армии нужно будет три миллиона военнослужащих, заявил Гурулев. Депутат также отметил, что на данный момент ОПК в России полностью обеспечивает военных всем необходимым. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что российские предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд спецоперации. Тогда он отмечал, что ОПК продолжает модернизацию выпускаемых оружия и техники. В марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что в 2023 году Россия произведет 1,5 тысячи танков. Часть из них поедет в зону СВО.

Мобилизации в России не будет потому, что на данный момент акцент делается на наборе военнослужащих по контракту. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. «Я язык сломал говорить, что мы пошли другим путем. У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года. <…> О какой мобилизации мы говорим?» — рассказал Андрей Гурулев в интервью телеканалу «Забайкалье». Он отметил, что после изменений в законе у контрактников повысились зарплаты, также они стали получать больше социальных выплат. Мобилизация в России возможно только в том случае, если армии нужно будет три миллиона военнослужащих, заявил Гурулев. Депутат также отметил, что на данный момент ОПК в России полностью обеспечивает военных всем необходимым. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал, что российские предприятия ОПК многократно увеличили выпуск продукции для нужд спецоперации. Тогда он отмечал, что ОПК продолжает модернизацию выпускаемых оружия и техники. В марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что в 2023 году Россия произведет 1,5 тысячи танков. Часть из них поедет в зону СВО.