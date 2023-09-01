01 сентября 2023

Курганские VIP побывали на автомобильных заводах в Китае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автозавод Урал. Челябинск, уралаз, автозавод урал, главный конвейер
Чиновники посетили автомобильные заводы и подписали соглашение о сотрудничестве Фото:

Заместители губернатора Курганской области Оксана Куташи, Сергей Гаврин и глава Кургана Елена Ситникова посетили автомобильные заводы в Китае. Об этом сообщила Куташи. Также чиновники подписали соглашение о сотрудничестве с Хэнаньской инвестиционной группой, которое направлено на создание более комфортных условий для бизнеса.

«Продолжаем работу в Китае. Подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим холдингом. Посетили несколько крупных предприятий Китая, среди которых сетевой маркетплейс и два автомобильных завода BYD и Yutong, которые являются ведущими производствами городского электрического транспорта в стране», — написала Куташи в своем telegram-канале.

Также чиновники посетили строительную площадку логистического центра и обсудили вопросы взаимодействия Китая и Курганской области, связанные с организацией транспортного коридора, способствующего увеличению «импортно-экспортных потоков». По словам Куташи, руководство Хэнаньской инвестиционной группы планирует приехать в регион для обсуждения сотрудничества.

Ранее стало известно, что заместители курганского губернатора Оксана Куташи и Сергей Гаврин улетели в Китай. Глава города Елена Ситникова также отправилась в командировку в Юйлинь.

Чиновники подписали соглашение с крупнейшим китайским холдингом
Чиновники подписали соглашение с крупнейшим китайским холдингом
Курганская делегация посетила автомобильные заводы в Китае
Курганская делегация посетила автомобильные заводы в Китае

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Заместители губернатора Курганской области Оксана Куташи, Сергей Гаврин и глава Кургана Елена Ситникова посетили автомобильные заводы в Китае. Об этом сообщила Куташи. Также чиновники подписали соглашение о сотрудничестве с Хэнаньской инвестиционной группой, которое направлено на создание более комфортных условий для бизнеса. «Продолжаем работу в Китае. Подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим холдингом. Посетили несколько крупных предприятий Китая, среди которых сетевой маркетплейс и два автомобильных завода BYD и Yutong, которые являются ведущими производствами городского электрического транспорта в стране», — написала Куташи в своем telegram-канале. Также чиновники посетили строительную площадку логистического центра и обсудили вопросы взаимодействия Китая и Курганской области, связанные с организацией транспортного коридора, способствующего увеличению «импортно-экспортных потоков». По словам Куташи, руководство Хэнаньской инвестиционной группы планирует приехать в регион для обсуждения сотрудничества. Ранее стало известно, что заместители курганского губернатора Оксана Куташи и Сергей Гаврин улетели в Китай. Глава города Елена Ситникова также отправилась в командировку в Юйлинь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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