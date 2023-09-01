Заместители губернатора Курганской области Оксана Куташи, Сергей Гаврин и глава Кургана Елена Ситникова посетили автомобильные заводы в Китае. Об этом сообщила Куташи. Также чиновники подписали соглашение о сотрудничестве с Хэнаньской инвестиционной группой, которое направлено на создание более комфортных условий для бизнеса.
«Продолжаем работу в Китае. Подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим холдингом. Посетили несколько крупных предприятий Китая, среди которых сетевой маркетплейс и два автомобильных завода BYD и Yutong, которые являются ведущими производствами городского электрического транспорта в стране», — написала Куташи в своем telegram-канале.
Также чиновники посетили строительную площадку логистического центра и обсудили вопросы взаимодействия Китая и Курганской области, связанные с организацией транспортного коридора, способствующего увеличению «импортно-экспортных потоков». По словам Куташи, руководство Хэнаньской инвестиционной группы планирует приехать в регион для обсуждения сотрудничества.
Заместители губернатора Курганской области Оксана Куташи, Сергей Гаврин и глава Кургана Елена Ситникова посетили автомобильные заводы в Китае. Об этом сообщила Куташи. Также чиновники подписали соглашение о сотрудничестве с Хэнаньской инвестиционной группой, которое направлено на создание более комфортных условий для бизнеса. «Продолжаем работу в Китае. Подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим холдингом. Посетили несколько крупных предприятий Китая, среди которых сетевой маркетплейс и два автомобильных завода BYD и Yutong, которые являются ведущими производствами городского электрического транспорта в стране», — написала Куташи в своем telegram-канале. Также чиновники посетили строительную площадку логистического центра и обсудили вопросы взаимодействия Китая и Курганской области, связанные с организацией транспортного коридора, способствующего увеличению «импортно-экспортных потоков». По словам Куташи, руководство Хэнаньской инвестиционной группы планирует приехать в регион для обсуждения сотрудничества. Ранее стало известно, что заместители курганского губернатора Оксана Куташи и Сергей Гаврин улетели в Китай. Глава города Елена Ситникова также отправилась в командировку в Юйлинь.