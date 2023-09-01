Чиновники посетили автомобильные заводы и подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместители губернатора Курганской области Оксана Куташи, Сергей Гаврин и глава Кургана Елена Ситникова посетили автомобильные заводы в Китае. Об этом сообщила Куташи. Также чиновники подписали соглашение о сотрудничестве с Хэнаньской инвестиционной группой, которое направлено на создание более комфортных условий для бизнеса.

«Продолжаем работу в Китае. Подписали соглашение о сотрудничестве с крупнейшим холдингом. Посетили несколько крупных предприятий Китая, среди которых сетевой маркетплейс и два автомобильных завода BYD и Yutong, которые являются ведущими производствами городского электрического транспорта в стране», — написала Куташи в своем telegram-канале.

Также чиновники посетили строительную площадку логистического центра и обсудили вопросы взаимодействия Китая и Курганской области, связанные с организацией транспортного коридора, способствующего увеличению «импортно-экспортных потоков». По словам Куташи, руководство Хэнаньской инвестиционной группы планирует приехать в регион для обсуждения сотрудничества.

Ранее стало известно, что заместители курганского губернатора Оксана Куташи и Сергей Гаврин улетели в Китай. Глава города Елена Ситникова также отправилась в командировку в Юйлинь.

Чиновники подписали соглашение с крупнейшим китайским холдингом Замгубернатора Оксана Куташи, https://t.me/oksanakutashi/1247