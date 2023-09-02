Военный эксперт назвал условия для окончания наступления ВСУ

Военный эксперт Насонов: наступление ВСУ близится к концу

03 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от своего окончания из-за изменения погоды, крепкой обороны российской армии и потерь западной боевой техники. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями. Вторая причина: устойчивость обороны российских войск. Наступление ограничено численностью вооруженных формирований Украины и [ослаблено] большим количеством потерь среди боевой техники стран НАТО. Но оно может иметь некие особенности, исходя из того, что НАТО может предпринять свои действия», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт подчеркнул, что летние боевые действия закончились для ВСУ безрезультатно. «Летнее наступление ВСУ можно оценить как несостоявшееся, неудачное. Российские вооруженные силы показывают оперативное и в ряде случаев стратегическое преимущество», — уточнил собеседник агентства. Ранее обозреватель Business Insider Крис Панелла заявил, что ВСУ необходимо продвинуться на 16 километров, чтобы преодолеть российскую оборону. Однако у ВСУ не получится сделать это, так как западная техника уязвима для российского оружия.

Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от своего окончания из-за изменения погоды, крепкой обороны российской армии и потерь западной боевой техники. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями. Вторая причина: устойчивость обороны российских войск. Наступление ограничено численностью вооруженных формирований Украины и [ослаблено] большим количеством потерь среди боевой техники стран НАТО. Но оно может иметь некие особенности, исходя из того, что НАТО может предпринять свои действия», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт подчеркнул, что летние боевые действия закончились для ВСУ безрезультатно. «Летнее наступление ВСУ можно оценить как несостоявшееся, неудачное. Российские вооруженные силы показывают оперативное и в ряде случаев стратегическое преимущество», — уточнил собеседник агентства. Ранее обозреватель Business Insider Крис Панелла заявил, что ВСУ необходимо продвинуться на 16 километров, чтобы преодолеть российскую оборону. Однако у ВСУ не получится сделать это, так как западная техника уязвима для российского оружия.