02 сентября 2023

Военный эксперт назвал условия для окончания наступления ВСУ

Военный эксперт Насонов: наступление ВСУ близится к концу
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Контрнаступление ВСУ началось в начале июня Фото:
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Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от своего окончания из-за изменения погоды, крепкой обороны российской армии и потерь западной боевой техники. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов.

«Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями. Вторая причина: устойчивость обороны российских войск. Наступление ограничено численностью вооруженных формирований Украины и [ослаблено] большим количеством потерь среди боевой техники стран НАТО. Но оно может иметь некие особенности, исходя из того, что НАТО может предпринять свои действия», — сказал Роман Насонов.

Военный эксперт подчеркнул, что летние боевые действия закончились для ВСУ безрезультатно. «Летнее наступление ВСУ можно оценить как несостоявшееся, неудачное. Российские вооруженные силы показывают оперативное и в ряде случаев стратегическое преимущество», — уточнил собеседник агентства.

Ранее обозреватель Business Insider Крис Панелла заявил, что ВСУ необходимо продвинуться на 16 километров, чтобы преодолеть российскую оборону. Однако у ВСУ не получится сделать это, так как западная техника уязвима для российского оружия.

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Наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от своего окончания из-за изменения погоды, крепкой обороны российской армии и потерь западной боевой техники. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. «Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями. Вторая причина: устойчивость обороны российских войск. Наступление ограничено численностью вооруженных формирований Украины и [ослаблено] большим количеством потерь среди боевой техники стран НАТО. Но оно может иметь некие особенности, исходя из того, что НАТО может предпринять свои действия», — сказал Роман Насонов. Военный эксперт подчеркнул, что летние боевые действия закончились для ВСУ безрезультатно. «Летнее наступление ВСУ можно оценить как несостоявшееся, неудачное. Российские вооруженные силы показывают оперативное и в ряде случаев стратегическое преимущество», — уточнил собеседник агентства. Ранее обозреватель Business Insider Крис Панелла заявил, что ВСУ необходимо продвинуться на 16 километров, чтобы преодолеть российскую оборону. Однако у ВСУ не получится сделать это, так как западная техника уязвима для российского оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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