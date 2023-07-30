Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Она посетила танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков.
«Прошло два дня моей командировки в зону СВО. Развозим помощь небольшими порциями по подразделениям. За два дня посетили моих любимых РЭБовцев (войска радиоэлектронной борьбы — прим.ред.), 239-й танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных Челябинской области (третий батальон 92-го полка)», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале.
Ольга Мухометьярова регулярно доставляет посылки на фронт. В мае во время очередной командировки в зону СВО она попала под артиллерийский обстрел.
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