Челябинский депутат рассказала о командировке в зону СВО. Фото

Депутат челябинского заксобрания Мухометьярова доставила посылки на передовую
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Законодательного собрания Челябинской области. Челябинск, мухометьярова ольга
Ольга Мухометьярова регулярно собирает помощь для земляков на СВО Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Она посетила танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков.

«Прошло два дня моей командировки в зону СВО. Развозим помощь небольшими порциями по подразделениям. За два дня посетили моих любимых РЭБовцев (войска радиоэлектронной борьбы — прим.ред.), 239-й танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных Челябинской области (третий батальон 92-го полка)», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале.

Ольга Мухометьярова регулярно доставляет посылки на фронт. В мае во время очередной командировки в зону СВО она попала под артиллерийский обстрел.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Она посетила танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков. «Прошло два дня моей командировки в зону СВО. Развозим помощь небольшими порциями по подразделениям. За два дня посетили моих любимых РЭБовцев (войска радиоэлектронной борьбы — прим.ред.), 239-й танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных Челябинской области (третий батальон 92-го полка)», — написала Мухометьярова в своем telegram-канале. Ольга Мухометьярова регулярно доставляет посылки на фронт. В мае во время очередной командировки в зону СВО она попала под артиллерийский обстрел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...