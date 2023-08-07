07 августа 2023

Депутат заксобрания Мухометьярова просит челябинцев отдать старые рубашки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Олега Гербера председателем Законодательного Собрания. Челябинск , мухометьярова ольга
Рубашки нужны раненым в полевых госпиталя, говорит Мухометьярова Фото:

Жители Челябинска могут отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин», где из них перешьют одежду для раненых бойцов в зоне спецоперации. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Мы перешиваем невостребованные мужские рубашки в уютные рубашки для раненых бойцов. Если в шифоньере висит рубашка, которую уже не носите, а выбросить жалко, приносите», — пишет Мухометьярова в своем telegram-канале.

Новое направление деятельности открыла швейная мастерская «Батальона отважных женщин». Рубашки нужны, чтобы было в чем транспортировать раненых военных из полевого госпиталя, поясняет Мухометьярова.

Ранее депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Она посетила танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков.

Такие рубашки для бойцов СВО шьют в мастерской «Батальона отважных женщин»
Такие рубашки для бойцов СВО шьют в мастерской «Батальона отважных женщин»

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Жители Челябинска могут отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин», где из них перешьют одежду для раненых бойцов в зоне спецоперации. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Мы перешиваем невостребованные мужские рубашки в уютные рубашки для раненых бойцов. Если в шифоньере висит рубашка, которую уже не носите, а выбросить жалко, приносите», — пишет Мухометьярова в своем telegram-канале. Новое направление деятельности открыла швейная мастерская «Батальона отважных женщин». Рубашки нужны, чтобы было в чем транспортировать раненых военных из полевого госпиталя, поясняет Мухометьярова. Ранее депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Она посетила танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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