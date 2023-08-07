Жители Челябинска могут отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин», где из них перешьют одежду для раненых бойцов в зоне спецоперации. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.
«Мы перешиваем невостребованные мужские рубашки в уютные рубашки для раненых бойцов. Если в шифоньере висит рубашка, которую уже не носите, а выбросить жалко, приносите», — пишет Мухометьярова в своем telegram-канале.
Новое направление деятельности открыла швейная мастерская «Батальона отважных женщин». Рубашки нужны, чтобы было в чем транспортировать раненых военных из полевого госпиталя, поясняет Мухометьярова.
Ранее депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Она посетила танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков.
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