Депутат заксобрания Мухометьярова просит челябинцев отдать старые рубашки. Фото, видео

08 августа 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Рубашки нужны раненым в полевых госпиталя, говорит Мухометьярова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска могут отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин», где из них перешьют одежду для раненых бойцов в зоне спецоперации. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Мы перешиваем невостребованные мужские рубашки в уютные рубашки для раненых бойцов. Если в шифоньере висит рубашка, которую уже не носите, а выбросить жалко, приносите», — пишет Мухометьярова в своем telegram-канале. Новое направление деятельности открыла швейная мастерская «Батальона отважных женщин». Рубашки нужны, чтобы было в чем транспортировать раненых военных из полевого госпиталя, поясняет Мухометьярова. Ранее депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Она посетила танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков. Такие рубашки для бойцов СВО шьют в мастерской «Батальона отважных женщин» Фото с telegram-канала депутата заксобрания Челябинской области Ольги Мухометьяровой

Жители Челябинска могут отдать свои старые рубашки в мастерскую «Батальона отважных женщин», где из них перешьют одежду для раненых бойцов в зоне спецоперации. Об этом рассказала депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Мы перешиваем невостребованные мужские рубашки в уютные рубашки для раненых бойцов. Если в шифоньере висит рубашка, которую уже не носите, а выбросить жалко, приносите», — пишет Мухометьярова в своем telegram-канале. Новое направление деятельности открыла швейная мастерская «Батальона отважных женщин». Рубашки нужны, чтобы было в чем транспортировать раненых военных из полевого госпиталя, поясняет Мухометьярова. Ранее депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова доставила посылки для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Она посетила танковый полк, госпиталь в Кременной и мобилизованных земляков.