Поплавская призвала отправить Ахеджакову в психбольницу после ее выхода с украинским флагом

МВД должно отправить народную артистку России Лию Ахеджакову на лечение в психбольницу после того, как она вышла на сцену с украинским флагом. Об этом заявила российская актриса и телеведущая Яна Поплавская.
«Грешно измываться над сумасшедшими. МВД нужно возбуждать дело против тех, кто воспользовался слабоумием Ахеджаковой, и заняться помещением ее в психолечебницу, пока старушку не угробили», —
Лия Ахеджакова во время выступления в Бремене (Германия) вышла на сцену с украинским флагом. После этого ГУ МВД России начало в отношении актрисы проверку по статье о дискредитации армии. Народная артистка России объяснила, что украинский флаг на сцене ей подсунул провокатор.
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