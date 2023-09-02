Поплавская призвала отправить Ахеджакову в психбольницу после ее выхода с украинским флагом

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Прощание с Валентином Гафтом в Театре «Современник». Москва, ахеджакова лия
Лию Ахеджакову необходимо отправить в психбольницу, считает Яна Поплавская Фото:

МВД должно отправить народную артистку России Лию Ахеджакову на лечение в психбольницу после того, как она вышла на сцену с украинским флагом. Об этом заявила российская актриса и телеведущая Яна Поплавская.

«Грешно измываться над сумасшедшими. МВД нужно возбуждать дело против тех, кто воспользовался слабоумием Ахеджаковой, и заняться помещением ее в психолечебницу, пока старушку не угробили», — написала Яна Поплавская в своем telegram-канале.

Лия Ахеджакова во время выступления в Бремене (Германия) вышла на сцену с украинским флагом. После этого ГУ МВД России начало в отношении актрисы проверку по статье о дискредитации армии. Народная артистка России объяснила, что украинский флаг на сцене ей подсунул провокатор.

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МВД должно отправить народную артистку России Лию Ахеджакову на лечение в психбольницу после того, как она вышла на сцену с украинским флагом. Об этом заявила российская актриса и телеведущая Яна Поплавская. «Грешно измываться над сумасшедшими. МВД нужно возбуждать дело против тех, кто воспользовался слабоумием Ахеджаковой, и заняться помещением ее в психолечебницу, пока старушку не угробили», — написала Яна Поплавская в своем telegram-канале. Лия Ахеджакова во время выступления в Бремене (Германия) вышла на сцену с украинским флагом. После этого ГУ МВД России начало в отношении актрисы проверку по статье о дискредитации армии. Народная артистка России объяснила, что украинский флаг на сцене ей подсунул провокатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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