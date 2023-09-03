Военные РФ ударили «Солнцепеком» по скоплению ВСУ под Клещеевкой

Удар ТОС «Солнцепек» уничтожил скопление ВСУ в районе Клещеевки, заявил Георгий Минесашвили Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ успешно осуществили удар по скоплению солдат ВСУ под Клещеевкой при помощи тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.

«Расчетом ТОС „Солнцепек“ нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка», — передает слова Минесашвили РИА Новости. Он добавил, что также российская штурмовая и армейская авиация нанесли удары по пехоте и боевой технике подразделений ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

Минесашвили также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены американская буксируемая гаубица M119, буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе населенного пункта Белая Гора. Также силами ВС РФ ликвидировано орудие Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета калибра 120 миллиметра.