ВС РФ успешно осуществили удар по скоплению солдат ВСУ под Клещеевкой при помощи тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Георгий Минесашвили.
«Расчетом ТОС „Солнцепек“ нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка», — передает слова Минесашвили РИА Новости. Он добавил, что также российская штурмовая и армейская авиация нанесли удары по пехоте и боевой технике подразделений ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.
Минесашвили также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены американская буксируемая гаубица M119, буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе населенного пункта Белая Гора. Также силами ВС РФ ликвидировано орудие Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета калибра 120 миллиметра.
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