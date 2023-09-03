Военкор Чаленко: Украина пытается защитить технику с помощью беспилотников

04 сентября 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Украина бьет по российским позициям с помощью беспилотников, сказал Александр Чаленко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины используют дроны, чтобы следить за подбитой западной техникой, и начинают атаку в случае приближения российских войск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Подбитая техника от „Камазов“ и „Уралов“ до Leopard или советских танков всегда находится под наблюдением беспилотников. При попытке ее вытащить сразу начинается атака этих БПЛА. Есть беспилотники, которые могут нести по четыре мины. Они стараются залетать на наши позиции и сбрасывать их, чтобы уничтожать солдат и технику. Также с их помощью Украина проводит разведку, засекает, где идет тяжелая техника, и по этим координатам открывает огонь», — сказал Александр Чаленко. Он отметил, что пока Украине не удалось провести массированную атаку дронами по территории России. «У нас очень хорошо работает радиоэлектронная борьба (РЭБ). Беспилотники сбивают с курса и садят. Украина учится выявлять, как работает наша ПВО. Но если будет роевая атака, то это уже серьезно», — объяснил собеседник агентства. Военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников сообщал, что Запад отменил часть поставок Украине из-за страха, что их военные технологии окажутся в руках России. Обещанное современное вооружение заменяют альтернативным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины используют дроны, чтобы следить за подбитой западной техникой, и начинают атаку в случае приближения российских войск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Подбитая техника от „Камазов“ и „Уралов“ до Leopard или советских танков всегда находится под наблюдением беспилотников. При попытке ее вытащить сразу начинается атака этих БПЛА. Есть беспилотники, которые могут нести по четыре мины. Они стараются залетать на наши позиции и сбрасывать их, чтобы уничтожать солдат и технику. Также с их помощью Украина проводит разведку, засекает, где идет тяжелая техника, и по этим координатам открывает огонь», — сказал Александр Чаленко. Он отметил, что пока Украине не удалось провести массированную атаку дронами по территории России. «У нас очень хорошо работает радиоэлектронная борьба (РЭБ). Беспилотники сбивают с курса и садят. Украина учится выявлять, как работает наша ПВО. Но если будет роевая атака, то это уже серьезно», — объяснил собеседник агентства. Военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников сообщал, что Запад отменил часть поставок Украине из-за страха, что их военные технологии окажутся в руках России. Обещанное современное вооружение заменяют альтернативным.