Челябинец стал победителем Пермского марафона 03 сентября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 + Спортсмен из Златоуста победил на марафоне в Перми Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Алексей Реунков из Златоуста Челябинской области победил в Пермском марафоне. Информация об этом опубликована в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». «Алексей Реунков победил на Пермском марафоне. Он быстрее всех преодолел дистанцию 42 километра», — говорится в посте. Среди женщин победителем марафона стала Любовь Добровольская из Тольятти. Она же была чемпионкой и в 2022 году. Ранее в 2022 году в Пермском марафоне участвовало свыше семи тысяч человек. Среди них был марафонец, которому исполнился 91 год. Алексей Реунков из Златоуста Челябинской области победил в Пермском марафоне. Информация об этом опубликована в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». «Алексей Реунков победил на Пермском марафоне. Он быстрее всех преодолел дистанцию 42 километра», — говорится в посте. Среди женщин победителем марафона стала Любовь Добровольская из Тольятти. Она же была чемпионкой и в 2022 году. Ранее в 2022 году в Пермском марафоне участвовало свыше семи тысяч человек. Среди них был марафонец, которому исполнился 91 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям