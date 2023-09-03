Челябинец стал победителем Пермского марафона

Спортсмен из Златоуста победил на марафоне в Перми
Алексей Реунков из Златоуста Челябинской области победил в Пермском марафоне. Информация об этом опубликована в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте».
«Алексей Реунков победил на Пермском марафоне. Он быстрее всех преодолел дистанцию 42 километра», — говорится в посте.
Среди женщин победителем марафона стала Любовь Добровольская из Тольятти. Она же была чемпионкой и в 2022 году.
Ранее в 2022 году в Пермском марафоне участвовало свыше семи тысяч человек. Среди них был марафонец, которому исполнился 91 год.
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