Челябинец стал победителем Пермского марафона

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Пермский международный марафон 2017. Пермь
Спортсмен из Златоуста победил на марафоне в Перми Фото:

Алексей Реунков из Златоуста Челябинской области победил в Пермском марафоне. Информация об этом опубликована в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте».

«Алексей Реунков победил на Пермском марафоне. Он быстрее всех преодолел дистанцию 42 километра», — говорится в посте.

Среди женщин победителем марафона стала Любовь Добровольская из Тольятти. Она же была чемпионкой и в 2022 году.

Ранее в 2022 году в Пермском марафоне участвовало свыше семи тысяч человек. Среди них был марафонец, которому исполнился 91 год.

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Алексей Реунков из Златоуста Челябинской области победил в Пермском марафоне. Информация об этом опубликована в группе «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте». «Алексей Реунков победил на Пермском марафоне. Он быстрее всех преодолел дистанцию 42 километра», — говорится в посте. Среди женщин победителем марафона стала Любовь Добровольская из Тольятти. Она же была чемпионкой и в 2022 году. Ранее в 2022 году в Пермском марафоне участвовало свыше семи тысяч человек. Среди них был марафонец, которому исполнился 91 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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