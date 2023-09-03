Губернатор Моор поздравил жителей Ноябрьска с Днем города. Видео

03 сентября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор отметил вклад ветеранов в развитие двух регионов Фото: Ася Бронникова © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего визита в Ноябрьск поздравил город с Днем города и Днем работника нефтяной и газовой промышленности. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Я рад возможности лично поздравить вас с двумя праздниками — с Днем города Ноябрьска и Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Хотя я думаю, что для вас — это один общий праздник, поскольку судьба города, его прошлое, настоящие и будущее совершенно точно связаны с нефтегазовой отраслью. Меня поражает динамика, с какой развиваются ямальские города», — передает слова Моора информационный центр в telegam-канале. Губернатор Тюменской области отметил благоустройство и чистоту города. Он считает, что к развитию ЯНАО и Тюменской области приложили руку ветераны, благодаря которым сегодня регионы продолжают развиваться и смотреть в будущее. Под конец выступления Моор пригласил ямальцев посетить Тюмень. Ранее Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Во время поездки он запланировал посетить объекты благоустройства и фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта. Под конец своего визита губернатор хотел заехать на праздничные мероприятия, которые посвящены Дню города и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своего визита в Ноябрьск поздравил город с Днем города и Днем работника нефтяной и газовой промышленности. Об этом сообщил информационный центр правительства региона. «Я рад возможности лично поздравить вас с двумя праздниками — с Днем города Ноябрьска и Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Хотя я думаю, что для вас — это один общий праздник, поскольку судьба города, его прошлое, настоящие и будущее совершенно точно связаны с нефтегазовой отраслью. Меня поражает динамика, с какой развиваются ямальские города», — передает слова Моора информационный центр в telegam-канале. Губернатор Тюменской области отметил благоустройство и чистоту города. Он считает, что к развитию ЯНАО и Тюменской области приложили руку ветераны, благодаря которым сегодня регионы продолжают развиваться и смотреть в будущее. Под конец выступления Моор пригласил ямальцев посетить Тюмень. Ранее Александр Моор приехал с рабочим визитом в Ноябрьск. Во время поездки он запланировал посетить объекты благоустройства и фестиваль экстремальных и альтернативных видов спорта. Под конец своего визита губернатор хотел заехать на праздничные мероприятия, которые посвящены Дню города и профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.