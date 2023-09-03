РФС признал ошибку арбитра, который не дал «Уралу» пенальти в ворота «Зенита»

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ФК «Урал» – ФК ЦСКА. Екатеринбург, цска, фк урал
«Урал» проиграл «Зениту» в матче со счетом 0:4 (архивное фото) Фото:

Главный арбитр Артем Чистяков ошибся во время матча «Зенита» и «Урала» ошибся, не назначив пенальти в ворота петербургской команды. Такое решение опубликовал Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС).

«После просмотра VAR арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89-й минуте», — говорится в видео судейского комитета, которое опубликовано на youtube-канале РФС. На этой минуте матча мяч попал в руку игроку «Зенита» Алексею Сутормину в штрафной площади. Однако Чистяков отказался назначать пенальти. Встреча «Зенита» и «Урала» прошла со счетом 4:0.

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Главный арбитр Артем Чистяков ошибся во время матча «Зенита» и «Урала» ошибся, не назначив пенальти в ворота петербургской команды. Такое решение опубликовал Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС). «После просмотра VAR арбитр ошибочно не назначил пенальти на 89-й минуте», — говорится в видео судейского комитета, которое опубликовано на youtube-канале РФС. На этой минуте матча мяч попал в руку игроку «Зенита» Алексею Сутормину в штрафной площади. Однако Чистяков отказался назначать пенальти. Встреча «Зенита» и «Урала» прошла со счетом 4:0.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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