Sabah: ООН предлагает переговоры о разморозке активов РФ

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ООН ищет возможности для того, чтобы вернуть Россию в зерновую сделку, отмечается в материале Фото:
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Организация объединенных наций (ООН) предлагает России разморить ее активы, чтобы вернуть РФ в зерновую сделку. Об этом сообщает турецкая газета Sabah, ссылаясь на источники.

«Заявлено, что должны быть начаты переговоры по снятию блокировок на активах российских производителей продуктов питания. <…> Сейчас особо обсуждается проект, направленный на предотвращение голода путем передачи переработанного зерна в нуждающиеся страны (зерновая сделка)», — передает Sabah.

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Отмечается, что ООН планирует приступить к оценке ущерба, который был нанесен трубопроводу с аммиаком «Тольятти-Одесса». Он был подорван Киевом в начале июня 2023 года. Специальная комиссия будет создана для того, чтобы все же наладить бесперебойные поставки российского аммиака на зарубежные рынки. К тому же Организация предлагает переподключить Россельхозбанк к Международной системе оплаты платежей (SWIFT).

Россия не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Это было связано с тем, что страны Запада не выполнили ни одного условия, отмечал президент России Владимир Путин. После этого Минобороны России признала часть акватории Черного моря опасной. На этом фоне Украина запустила свой зерновой коридор, через который уже прошли несколько судов.

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Организация объединенных наций (ООН) предлагает России разморить ее активы, чтобы вернуть РФ в зерновую сделку. Об этом сообщает турецкая газета Sabah, ссылаясь на источники. «Заявлено, что должны быть начаты переговоры по снятию блокировок на активах российских производителей продуктов питания. <…> Сейчас особо обсуждается проект, направленный на предотвращение голода путем передачи переработанного зерна в нуждающиеся страны (зерновая сделка)», — передает Sabah. Отмечается, что ООН планирует приступить к оценке ущерба, который был нанесен трубопроводу с аммиаком «Тольятти-Одесса». Он был подорван Киевом в начале июня 2023 года. Специальная комиссия будет создана для того, чтобы все же наладить бесперебойные поставки российского аммиака на зарубежные рынки. К тому же Организация предлагает переподключить Россельхозбанк к Международной системе оплаты платежей (SWIFT). Россия не стала продлевать зерновую сделку после 18 июля. Это было связано с тем, что страны Запада не выполнили ни одного условия, отмечал президент России Владимир Путин. После этого Минобороны России признала часть акватории Черного моря опасной. На этом фоне Украина запустила свой зерновой коридор, через который уже прошли несколько судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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