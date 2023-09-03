В Польше не поверили в успех Украины на фронте

Mysl Polska: ВСУ сейчас находятся в худшем положении, чем три месяца назад

03 сентября 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

ВСУ не смогут захватить Работино из-за неправильной тактики, говорится в материале Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут взять стратегические точки из-за неудачной тактики, который выбрал главнокомандующий войсками Валерий Залужный. Об этом сообщает польское издание Mysl Polska, отмечая, что сейчас положение армии Украины гораздо ухудшилось за последние три месяца. «Около двух недель назад ВСУ вышли к Работино, и с тех пор эта крупная украинская группировка пытается сделать две вещи: расширить плацдарм и преодолеть эту линию фронта. Однако эта тактика провальная: если бросить все силы вперед, то получится глубокая „кишка“, которую легко разгромить с флангов и окружить. <…> ВСУ сейчас находятся в худшем положении, чем три месяца назад», — говорится в материале издания. Отмечается, что если ВСУ все же захватят Работино, то этого ничего не даст. Дело в том, что армия России занимает холмы вокруг, через которые будет организована контратака. То же самое касается села Вербовая. Если ВСУ продолжат придерживаться прежней тактики, то в случае прорыва они окажутся зажатыми российскими подразделениями с флангов. Российская армия также смогла переломить преимущество Украины в беспилотниках. Армия России создала подразделения, военные из которых специально обучены для борьбы с дронами. К тому же российские войска улучшили работу сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сложные участки фронта сложились около села Работина и Времевского выступа. Армия России ежедневно отражает атаки, не давая украинцам взять важные стратегические пункты. Так, 1 сентября украинские войска потеряли одну роту и отступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут взять стратегические точки из-за неудачной тактики, который выбрал главнокомандующий войсками Валерий Залужный. Об этом сообщает польское издание Mysl Polska, отмечая, что сейчас положение армии Украины гораздо ухудшилось за последние три месяца. «Около двух недель назад ВСУ вышли к Работино, и с тех пор эта крупная украинская группировка пытается сделать две вещи: расширить плацдарм и преодолеть эту линию фронта. Однако эта тактика провальная: если бросить все силы вперед, то получится глубокая „кишка“, которую легко разгромить с флангов и окружить. <…> ВСУ сейчас находятся в худшем положении, чем три месяца назад», — говорится в материале издания. Отмечается, что если ВСУ все же захватят Работино, то этого ничего не даст. Дело в том, что армия России занимает холмы вокруг, через которые будет организована контратака. То же самое касается села Вербовая. Если ВСУ продолжат придерживаться прежней тактики, то в случае прорыва они окажутся зажатыми российскими подразделениями с флангов. Российская армия также смогла переломить преимущество Украины в беспилотниках. Армия России создала подразделения, военные из которых специально обучены для борьбы с дронами. К тому же российские войска улучшили работу сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Сложные участки фронта сложились около села Работина и Времевского выступа. Армия России ежедневно отражает атаки, не давая украинцам взять важные стратегические пункты. Так, 1 сентября украинские войска потеряли одну роту и отступили.