Балицкий: ВСУ потеряли роту при попытке штурмовать Работино

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
Украинские войска отступили от села, заявил Евгений Балицкий Фото:
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Украинские войска пытались штурмовать село Работино (Запорожская область) с севера, но понесли потери в размере одной роты и отступили. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

«С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ отказались от наступления из-за больших потерь в 156 человек. «В очередной раз киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат», — заключил врио глаы региона.

В Работино более месяца идут самые напряженные бои на запорожском направлении. Сам Балицкий уже заявлял о крупных потерях Украины в сражениях за село. Так, по его словам, 31 августа украинские войска теряли тысячу бойцов каждые два часа.

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Украинские войска пытались штурмовать село Работино (Запорожская область) с севера, но понесли потери в размере одной роты и отступили. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. «С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ отказались от наступления из-за больших потерь в 156 человек. «В очередной раз киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат», — заключил врио глаы региона. В Работино более месяца идут самые напряженные бои на запорожском направлении. Сам Балицкий уже заявлял о крупных потерях Украины в сражениях за село. Так, по его словам, 31 августа украинские войска теряли тысячу бойцов каждые два часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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