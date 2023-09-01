Балицкий: ВСУ потеряли роту при попытке штурмовать Работино

01 сентября 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

Украинские войска отступили от села, заявил Евгений Балицкий Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска пытались штурмовать село Работино (Запорожская область) с севера, но понесли потери в размере одной роты и отступили. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. «С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ отказались от наступления из-за больших потерь в 156 человек. «В очередной раз киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат», — заключил врио глаы региона. В Работино более месяца идут самые напряженные бои на запорожском направлении. Сам Балицкий уже заявлял о крупных потерях Украины в сражениях за село. Так, по его словам, 31 августа украинские войска теряли тысячу бойцов каждые два часа.

Украинские войска пытались штурмовать село Работино (Запорожская область) с севера, но понесли потери в размере одной роты и отступили. Об этом заявил врио главы региона Евгений Балицкий. «С 07:30 утра противник в составе бригад до двухсот человек на легкобронированной и автомобильной технике пытался зайти с северного направления в Работино», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, ВСУ отказались от наступления из-за больших потерь в 156 человек. «В очередной раз киевские военачальники положили роту мобилизованных украинских солдат», — заключил врио глаы региона. В Работино более месяца идут самые напряженные бои на запорожском направлении. Сам Балицкий уже заявлял о крупных потерях Украины в сражениях за село. Так, по его словам, 31 августа украинские войска теряли тысячу бойцов каждые два часа.