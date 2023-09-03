Россияне выступили против запрета продажи препаратов для абортов

04 сентября 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Ограничивать продажу препаратов для прерывания беременности нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне считают, что государство должно регулировать вопрос, касающийся абортов, но при этом выступают против ограничения продажи препаратов для прерывания беременности. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Российское общество склоняется к позиции о том, что государство должно регулировать вопрос абортов, показали результаты свежего опроса ВЦИОМа. Однако конкретное предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется популярностью у тех же граждан» — пишет « Коммерсант ». В исследовании участвовали 1,6 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет. Почти половина из них (47%) считают, что государство должно принимать меры для предотвращения абортов. Против вмешательства выступили 39%. Как отмечают аналитики ВЦИОМа, за год баланс общественного мнения заметно сместился в сторону госрегулирования абортов. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал ограничить продажу экстренных контрацептивов. Все препараты, прерывающие беременность, должны отпускаться только по рецепту врач, уверен он. В тоже время, спрос на такие препараты в 2022 году в России вырос на 50-60%. Об этом стало известно из данных предоставленных аналитиками фармрынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне считают, что государство должно регулировать вопрос, касающийся абортов, но при этом выступают против ограничения продажи препаратов для прерывания беременности. Это показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Российское общество склоняется к позиции о том, что государство должно регулировать вопрос абортов, показали результаты свежего опроса ВЦИОМа. Однако конкретное предложение ограничить продажу препаратов для прерывания беременности не пользуется популярностью у тех же граждан» — пишет «Коммерсант». В исследовании участвовали 1,6 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет. Почти половина из них (47%) считают, что государство должно принимать меры для предотвращения абортов. Против вмешательства выступили 39%. Как отмечают аналитики ВЦИОМа, за год баланс общественного мнения заметно сместился в сторону госрегулирования абортов. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов призвал ограничить продажу экстренных контрацептивов. Все препараты, прерывающие беременность, должны отпускаться только по рецепту врач, уверен он. В тоже время, спрос на такие препараты в 2022 году в России вырос на 50-60%. Об этом стало известно из данных предоставленных аналитиками фармрынка.