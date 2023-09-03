03 сентября 2023

ТАСС: самолет Су-34 применил ракету «Кинжал» в ходе СВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, кинжал, миг 31
Ракету «Кинжал» применили в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил источник в военном ведомстве.

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Что такое гиперзвуковая ракета «Кинжал» и каковы ее преимущества. Инфографика

«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету „Кинжал“ в ходе СВО», — заявил собеседник агентства, передает ТАСС. По его словам, первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.

Ранее в американский военный эксперт восхитился российским «Кинжалом». Он отметил высокие технические характеристики ракеты.

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Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил источник в военном ведомстве. «Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету „Кинжал“ в ходе СВО», — заявил собеседник агентства, передает ТАСС. По его словам, первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам. Ранее в американский военный эксперт восхитился российским «Кинжалом». Он отметил высокие технические характеристики ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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