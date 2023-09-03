ТАСС: самолет Су-34 применил ракету «Кинжал» в ходе СВО

Ракету «Кинжал» применили в зоне СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Истребитель Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил источник в военном ведомстве.
«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету „Кинжал“ в ходе СВО», — заявил собеседник агентства, передает ТАСС. По его словам, первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам.
Ранее в американский военный эксперт восхитился российским «Кинжалом». Он отметил высокие технические характеристики ракеты.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.