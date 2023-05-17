Американский военный эксперт восхитился российским «Кинжалом» после подрыва ЗРК Patriot

The War Zone: «Кинжал» уничтожил ЗРК Patriot благодаря высоким техническим характеристикам

18 мая 2023 в 01:52 Размер текста - 17 +

По словам эксперта, можно было ожидать уничтожения ЗРК Patriot ударом «Кинжала» Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Можно было ожидать уничтожения зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом «Кинжала», так как у этой российской разработки высокие технические характеристики. Об этом заявил военный эксперт Тайлер Роговей. «Возможность уничтожения системы Patriot не должна удивлять. „Кинжал“ был бы лучшим оружием для успешной атаки на эти зенитные ракетные комплексы. Также они были разработаны для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня,» — заявил Роговей в статье для американского журнала The War Zone . Эксперт отметил, что Patriot подверглись бы удару в любом случае, так как их радары «выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить». «Сомнений не было, что батареи будут притягивать ракеты, как магнит», — подчеркнул Роговей. Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что Patriot не способен перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». По его словам, если об обратном заявляют Украина и Пентагон, то им необходимо продемонстрировать обломки, которые могут быть однозначно идентифицированы как обломки «Кинжала».

Можно было ожидать уничтожения зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом «Кинжала», так как у этой российской разработки высокие технические характеристики. Об этом заявил военный эксперт Тайлер Роговей. «Возможность уничтожения системы Patriot не должна удивлять. „Кинжал“ был бы лучшим оружием для успешной атаки на эти зенитные ракетные комплексы. Также они были разработаны для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня,» — заявил Роговей в статье для американского журнала The War Zone. Эксперт отметил, что Patriot подверглись бы удару в любом случае, так как их радары «выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить». «Сомнений не было, что батареи будут притягивать ракеты, как магнит», — подчеркнул Роговей. Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что Patriot не способен перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». По его словам, если об обратном заявляют Украина и Пентагон, то им необходимо продемонстрировать обломки, которые могут быть однозначно идентифицированы как обломки «Кинжала».