Американский военный эксперт восхитился российским «Кинжалом» после подрыва ЗРК Patriot

Можно было ожидать уничтожения зенитных ракетных комплексов Patriot в Киеве ракетным ударом «Кинжала», так как у этой российской разработки высокие технические характеристики. Об этом заявил военный эксперт Тайлер Роговей.
«Возможность уничтожения системы Patriot не должна удивлять. „Кинжал“ был бы лучшим оружием для успешной атаки на эти зенитные ракетные комплексы. Также они были разработаны для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня,» — заявил Роговей в статье для американского журнала
Эксперт отметил, что Patriot подверглись бы удару в любом случае, так как их радары «выдают мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить». «Сомнений не было, что батареи будут притягивать ракеты, как магнит», — подчеркнул Роговей.
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что Patriot не способен перехватить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». По его словам, если об обратном заявляют Украина и Пентагон, то им необходимо продемонстрировать обломки, которые могут быть однозначно идентифицированы как обломки «Кинжала».
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