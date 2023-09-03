ФСБ обыскала челябинский МУП с миллиардными оборотами

Сотрудники СКР и ФСБ пришли в МУП «ПОВВ» мэрии Челябинска 4 сентября

Сотрудники ФСБ и СКР пришли в офис предприятия утром 4 сентября (фото из архива) Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Сотрудники управлений ФСБ и СКРпровели обыски и изъяли документы в МУП «ПОВВ» Челябинска. Об этом сообщил URA.RU 4 сентября источник в силовых структурах.

«Силовики пришли на предприятие сегодня, обыск идет до сих пор. Директора МУП Сергея Хабирова уже увезли на допрос», — рассказал инсайдер.

На предприятии отказались от комментариев и попросили направить письменный запрос, ответ на который к моменту публикации новости не поступил. В пресс-службах УФСБ и СУ СКР обещали уточнить информацию.

Визиту силовиков предшествовала проверка, которую в апреле начала Контрольно-счетная палата Челябинской области и которая еще не завершена. Годом ранее гендиректор МУП «ПОВВ» Денис Поташев уволился по собственному желанию, а на этот пост был назначен Хабиров, с 2020 года работавший начальником производственно-технической службы компании.

МУП «ПОВВ» («Производственное объединение водоснабжения и водоотведения») отвечает за водоснабжение и нормальную работу канализации в областном центре. На его балансе более 3 тысяч километров сетей водоснабжения и канализации. Предприятие входит в систему жизнеобеспечения Челябинского и Копейского городского округа, Еманжелинского, Коркинского и Сосновского муниципальных районов. Годовые обороты МУПа исчисляются миллиардами рублей.