Противники мэра Екатеринбурга устроили новую провокацию: «Уралмаш — не мафия». Фото

04 сентября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Штаб Алексея Орлова к силовикам пока не обратился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оппоненты главы Екатеринбурга Алексея Орлова на выборах в думу устроили новую провокацию: на улицах появились плакаты с ним и депутатом Алексеем Вихаревым — с лозунгом «Уралмаш — не мафия». Фотографиями c URA.RU поделился анонимный читатель. Источник агентства в штабе Орлова на вопрос, будут ли обращения в избиркомы и полицию, однозначного ответа не дал. «Смысла в этом сейчас — за пять дней до выборов — нет», — объяснил он. Новость по теме Оппонент мэра Екатеринбурга использует его рейтинг для победы на выборах. Фото Это не первая подобная акция. В середине августа в нескольких районах Екатеринбурга были расклеены билборды с Орловым и депутатами Константином Киселевым («Яблоко»), Викторией Ивачевой, Романом Ступниковым (оба — КПРФ) и Михаилом Вечкензиным («Единая Россия», соратник Вихарева). Тогда собеседники агентства приписывали этот пиар-ход антимэрской группе миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). В администрации убеждены, что сейчас авторы — те же. В обоих случаях за основу были взяты совместные фото Орлова — лидера общегородского списка «Единой России» — и Вихарева (четвертый номер списка и кандидат от ЕР по округу №19) от конца июля. Они считаются союзниками на этих выборах. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU

Оппоненты главы Екатеринбурга Алексея Орлова на выборах в думу устроили новую провокацию: на улицах появились плакаты с ним и депутатом Алексеем Вихаревым — с лозунгом «Уралмаш — не мафия». Фотографиями c URA.RU поделился анонимный читатель. Источник агентства в штабе Орлова на вопрос, будут ли обращения в избиркомы и полицию, однозначного ответа не дал. «Смысла в этом сейчас — за пять дней до выборов — нет», — объяснил он. Это не первая подобная акция. В середине августа в нескольких районах Екатеринбурга были расклеены билборды с Орловым и депутатами Константином Киселевым («Яблоко»), Викторией Ивачевой, Романом Ступниковым (оба — КПРФ) и Михаилом Вечкензиным («Единая Россия», соратник Вихарева). Тогда собеседники агентства приписывали этот пиар-ход антимэрской группе миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). В администрации убеждены, что сейчас авторы — те же. В обоих случаях за основу были взяты совместные фото Орлова — лидера общегородского списка «Единой России» — и Вихарева (четвертый номер списка и кандидат от ЕР по округу №19) от конца июля. Они считаются союзниками на этих выборах.