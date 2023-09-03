03 сентября 2023

Противники мэра Екатеринбурга устроили новую провокацию: «Уралмаш — не мафия». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная линейка в Гимназии №40. Екатеринбург, орлов алексей
Штаб Алексея Орлова к силовикам пока не обратился Фото:

Оппоненты главы Екатеринбурга Алексея Орлова на выборах в думу устроили новую провокацию: на улицах появились плакаты с ним и депутатом Алексеем Вихаревым — с лозунгом «Уралмаш — не мафия». Фотографиями c URA.RU поделился анонимный читатель.

Источник агентства в штабе Орлова на вопрос, будут ли обращения в избиркомы и полицию, однозначного ответа не дал. «Смысла в этом сейчас — за пять дней до выборов — нет», — объяснил он.

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Это не первая подобная акция. В середине августа в нескольких районах Екатеринбурга были расклеены билборды с Орловым и депутатами Константином Киселевым («Яблоко»), Викторией Ивачевой, Романом Ступниковым (оба — КПРФ) и Михаилом Вечкензиным («Единая Россия», соратник Вихарева). Тогда собеседники агентства приписывали этот пиар-ход антимэрской группе миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). В администрации убеждены, что сейчас авторы — те же.

В обоих случаях за основу были взяты совместные фото Орлова — лидера общегородского списка «Единой России» — и Вихарева (четвертый номер списка и кандидат от ЕР по округу №19) от конца июля. Они считаются союзниками на этих выборах.

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Оппоненты главы Екатеринбурга Алексея Орлова на выборах в думу устроили новую провокацию: на улицах появились плакаты с ним и депутатом Алексеем Вихаревым — с лозунгом «Уралмаш — не мафия». Фотографиями c URA.RU поделился анонимный читатель. Источник агентства в штабе Орлова на вопрос, будут ли обращения в избиркомы и полицию, однозначного ответа не дал. «Смысла в этом сейчас — за пять дней до выборов — нет», — объяснил он. Это не первая подобная акция. В середине августа в нескольких районах Екатеринбурга были расклеены билборды с Орловым и депутатами Константином Киселевым («Яблоко»), Викторией Ивачевой, Романом Ступниковым (оба — КПРФ) и Михаилом Вечкензиным («Единая Россия», соратник Вихарева). Тогда собеседники агентства приписывали этот пиар-ход антимэрской группе миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»). В администрации убеждены, что сейчас авторы — те же. В обоих случаях за основу были взяты совместные фото Орлова — лидера общегородского списка «Единой России» — и Вихарева (четвертый номер списка и кандидат от ЕР по округу №19) от конца июля. Они считаются союзниками на этих выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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