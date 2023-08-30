Челябинская компания, открывшая в Кургане медцентр, в 13 раз сократила прибыль

«ЭМ ЭР АЙ Клиник», открывшая в Кургане медцентр, потеряла 12 млн прибыли

30 августа 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Иногородняя компания, владеющая медцентром в Кургане, потеряла прибыль на 12 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинская компания «ЭМ ЭР АЙ Клиник», открывшая в Кургане медицинский центр Vitom, за год сократила чистую прибыль более чем в 13 раз. По данным на 2022 год, ее доходы составили 12,1 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „ЭМ ЭР АЙ Клиник“. Юридический адрес: г. Челябинск. Чистая прибыль за 2022 год: 980 000 рублей. Это на более чем на 12 млн рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (13 175 000 рублей)», — говорится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. Также за год сократилась выручка компании — с 58,8 до 54,2 млн рублей. Изначально центр для прохождения МРТ и КТ располагался в микрорайоне Рябково. Весной 2022 года медцентр Vitom переехал в новое здание по улице Климова 85. Также у компании «ЭМ ЭР АЙ Клиник» есть филиал в городе Касли Челябинской области. URA.RU направило официальный запрос в компанию «ЭМ ЭР АЙ Клиник» с просьбой прокомментировать резкое снижение чистой прибыли. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что компания экс-руководителя «Курганмашзавода» Тюкова в 2,5 раза сократила выручку. Московское предприятие «ЦПЭС» за год потеряло выручку на 6,3 млн рублей, говорится в отчетах СБИС.

Челябинская компания «ЭМ ЭР АЙ Клиник», открывшая в Кургане медицинский центр Vitom, за год сократила чистую прибыль более чем в 13 раз. По данным на 2022 год, ее доходы составили 12,1 миллиона рублей. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности предприятия. «ООО „ЭМ ЭР АЙ Клиник“. Юридический адрес: г. Челябинск. Чистая прибыль за 2022 год: 980 000 рублей. Это на более чем на 12 млн рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (13 175 000 рублей)», — говорится в финансовом отчете, опубликованном в сервисе СБИС. Также за год сократилась выручка компании — с 58,8 до 54,2 млн рублей. Изначально центр для прохождения МРТ и КТ располагался в микрорайоне Рябково. Весной 2022 года медцентр Vitom переехал в новое здание по улице Климова 85. Также у компании «ЭМ ЭР АЙ Клиник» есть филиал в городе Касли Челябинской области. URA.RU направило официальный запрос в компанию «ЭМ ЭР АЙ Клиник» с просьбой прокомментировать резкое снижение чистой прибыли. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что компания экс-руководителя «Курганмашзавода» Тюкова в 2,5 раза сократила выручку. Московское предприятие «ЦПЭС» за год потеряло выручку на 6,3 млн рублей, говорится в отчетах СБИС.