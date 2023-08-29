Лавров поедет на саммит G20 вместо Путина

29 августа 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на саммите Группы двадцати (G20) в Индии по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. «По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — сказала Захарова. Ее заявление передает ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на саммите Группы двадцати (G20) в Индии по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. «По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — сказала Захарова. Ее заявление передает ТАСС.