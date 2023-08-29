Лавров поедет на саммит G20 вместо Путина

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров, заявила Мария Захарова Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на саммите Группы двадцати (G20) в Индии по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

«По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — сказала Захарова. Ее заявление передает ТАСС.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на саммите Группы двадцати (G20) в Индии по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова. «По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — сказала Захарова. Ее заявление передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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