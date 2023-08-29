Лавров поедет на саммит G20 вместо Путина

По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров, заявила Мария Захарова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров представит страну на саммите Группы двадцати (G20) в Индии по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.
«По поручению президента РФ делегацию возглавит Лавров», — сказала Захарова. Ее заявление передает ТАСС.
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