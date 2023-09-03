Власти курганского округа подали в суд на строителей парка, который открывал Шумков

Мэрия Куртамшского округа (Курганская область) подала в суд на московских подрядчиков из-за недоработок (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Куртамышского округа Курганской области судится с московской строительной компанией «Билдинг Технолоджис» из-за недоработок в туристическом парке «Пчелкина горка», которую открывал губернатор Вадим Шумков в декабре прошлого года. Информация об этом опубликована на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Отдел по развитию городской территории администрации Куртамышского округа Курганской области обратился с исковым заявлением к ООО „Билдинг Технолиджис“ об обязании в течение 30 дней со дня вступления решения в силу безвозмездно устранить недостатки работ по муниципальному контракту от 01.03.2022 на объекте „Пчелкина горка“», — указано в судебном документе. Дефекты были обнаружены в ходе пользования туристическим парком.

Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев не смог ответить на запрос URA.RU по поводу данной ситуации. В приемной сообщили, что он находится на рабочем выезде в Кургане.

Корреспонденту URA.RU удалось взять комментарий замглавы по развитию территорий Куртамышского округа Александра Мишутина. «Выявленные дефекты возникли в парке из-за некачественного монтажа или недоработок подрядчиков. Где-то не горит фонарь, просаживается плитка, асфальт», — сообщает Мишутин. По его словам, представители компании частично исправляли недочеты, но не смогли выполнить работы в положенный срок в марте, из-за чего и был подан иск в суд.

Также URA.RU обратилось за комментарием в компанию «Билдинг Технолиджис» по номеру телефона, указанному на сайте. В разговоре представитель компании сообщила, что «на данный момент директор с командой уже неделю находится на командировке в Куртамыше и решает вопросы, связанные с объектом».

Проект «Пчелкина горка» презентовали в 2021 году. Стоимость парка в туристического парка оценивалась в 53 млн рублей. Глава округа ранее признавал, что парк был открыт с недоработками. На объекте не работал подъемник и сама горка из-за отсутствия большого объема снега и необходимых документов.