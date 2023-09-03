Власти определили подрядчика для мегапроекта в Новом Уренгое

Подряд на строительство культурного центра в ЯНАО получила компания «Велесстрой»

Власти ЯНАО определили подрядчика на строительство культурного центра в Новом Уренгое Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти ЯНАО определили подрядчика для строительства культурного центра в Новом Уренгое. После согласований им стала компания «Велесстрой», ранее заявившаяся как единственный поставщик, подтвердили URA.RU в окружном правительстве.

«Подрядчик для строительства культурного центра в Новом Уренгое определен», — сообщили корреспонденту агентства в правительстве ЯНАО. Согласно информации, опубликованной на портале «Госзакупки», единственным поставщиком, заявившимся на конкурс, стало ООО «Велесстрой».

Компания «Велесстрой» имеет опыт крупного строительства, в настоящее время она занимается строительством корпусов для Новоуренгойской ЦГБ. Первоначальная цена контракта по строительству культурного центра составляет 15 миллиардов 220 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что аукцион по определению подрядчика на строительство культурного центра в газовой столице формально не состоялся. На конкурс, прошедший 24 августа, заявился один поставщик.