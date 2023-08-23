23 августа 2023

На реализацию мегапроекта за 15 млрд рублей в ЯНАО претендует один поставщик

На аукцион по строительству культурного центра в ЯНАО заявился один подрядчик
© Служба новостей «URA.RU»
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На аукцион по строительству культурного центра в Новом Уренгое подана одна заявка Фото:

В ЯНАО подвели итоги тендера на строительство культурного центра в Новом Уренгое. Аукцион формально не состоялся, так как на него заявился один поставщик, сообщил URA.RU представитель окружного департамента госзаказа.

«Аукцион на постройку культурного центра в Новом Уренгое формально не состоялся, заявился один участник. Он подал заявление в контролирующий орган, если там не найдут нарушений в оформлении заявки, то будет заключен контракт с единственным поставщиком», — сообщили корреспонденту агентства в департаменте госзаказа ЯНАО.

Известно, что претендент на строительство мегапроекта в Новом Уренгое имеет опыт подобной работы. Но до разрешения на заключение контракта говорить о конкретном поставщике еще рано. Стоимость контракта составляет 15 миллиардов 220 миллионов рублей.

По техническому заданию проект культурного центра должен включать концертный зал, музейный и библиотечный комплексы, а также гостиницу на 33 места. Общая площадь застройки составит 32 тысячи квадратных метров.

Ранее URA.RU рассказало, что не состоялся аукцион по продаже офисного бизнес-центра «Ямал-плаза». На торги заявился один предприниматель.

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В ЯНАО подвели итоги тендера на строительство культурного центра в Новом Уренгое. Аукцион формально не состоялся, так как на него заявился один поставщик, сообщил URA.RU представитель окружного департамента госзаказа. «Аукцион на постройку культурного центра в Новом Уренгое формально не состоялся, заявился один участник. Он подал заявление в контролирующий орган, если там не найдут нарушений в оформлении заявки, то будет заключен контракт с единственным поставщиком», — сообщили корреспонденту агентства в департаменте госзаказа ЯНАО. Известно, что претендент на строительство мегапроекта в Новом Уренгое имеет опыт подобной работы. Но до разрешения на заключение контракта говорить о конкретном поставщике еще рано. Стоимость контракта составляет 15 миллиардов 220 миллионов рублей. По техническому заданию проект культурного центра должен включать концертный зал, музейный и библиотечный комплексы, а также гостиницу на 33 места. Общая площадь застройки составит 32 тысячи квадратных метров. Ранее URA.RU рассказало, что не состоялся аукцион по продаже офисного бизнес-центра «Ямал-плаза». На торги заявился один предприниматель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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