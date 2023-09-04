В App Store появились фейковые приложения Сбера

В App Store появились ложные приложения Сбера

04 сентября 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

За появлением трех новых приложений в App Store стоят мошенники, сказали в Сбербанке Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В App Store появились три новых приложения с логотипами СБОЛ, похожими на картинку официального приложения Сбера, однако к банку они не имеют отношения. За их созданием стоят мошенники. Об этом заявила URA.RU руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению недостоверной информации. Одно из приложений специализируется на выдаче займов, остальные — на подборе автомобилей и создании графики с помощью нейросетей. «Это фейковые приложения. Ни в коем случае не доверяйте мошенникам и их провокациям. Если у наших партнеров, предположим, появляются какие-то приложения, которые работают с нашими сервисами, мы всегда это официально подтверждаем и информируем наших клиентов», — рассказала Полина Тризонова. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени распространили объявления якобы от Сбербанка, в которых рассказали гражданам о новом виде мошенничества. Однако в кредитной организации сказали, что не имеют отношения к данным предупреждениям.

В App Store появились три новых приложения с логотипами СБОЛ, похожими на картинку официального приложения Сбера, однако к банку они не имеют отношения. За их созданием стоят мошенники. Об этом заявила URA.RU руководитель пресс-службы Сбера Полина Тризонова. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по опровержению недостоверной информации. Одно из приложений специализируется на выдаче займов, остальные — на подборе автомобилей и создании графики с помощью нейросетей. «Это фейковые приложения. Ни в коем случае не доверяйте мошенникам и их провокациям. Если у наших партнеров, предположим, появляются какие-то приложения, которые работают с нашими сервисами, мы всегда это официально подтверждаем и информируем наших клиентов», — рассказала Полина Тризонова. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени распространили объявления якобы от Сбербанка, в которых рассказали гражданам о новом виде мошенничества. Однако в кредитной организации сказали, что не имеют отношения к данным предупреждениям.