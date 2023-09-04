Политтехнолог раскрыл, кого после Резникова снимет с должности Зеленский

Политолог Стоякин: новым претендентом на увольнение в Киеве рискует стать Кулеба

05 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

У Зеленского целый список кандидатов на увольнение, считает Василий Стоякин Фото: Официальный сайт президента Украины После снятия с поста министра обороны Украины Алексея Резникова следующим претендентом на увольнение может стать министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политтехнолог, политолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин. «У них целый список кандидатов на снятие с должности. На место Рустема Умерова (экс-глава Фонда государственного имущества, новый, вместо Алексея Резникова, министр обороны Украины, — прим. URA.RU) должен кто-то прийти. Новый министр культуры должен быть кто-то. Ходили слухи, что могут снять с должности главу МИДа Украины Дмитрия Кулебу, посмотрим. Вообще сейчас самый интересный тренд нынешних кадровых изменений будет состоять в том, чтобы поменять людей, ориентированных на Лондон, на тех, кто ориентирован на Вашингтон. Лондон проиграл борьбу за Украину и теперь приходят люди, которые более нужны Вашингтону», — объяснил Василий Стоякин. При этом политтехнолог подчеркнул, что очень показательным станет то, кто придет на место Умерова и возглавит Фонд государственного имущества. «Назначение нового главы Фонда госимущества должно быть интересным, потому что сейчас на Украине будет большая раздача активов за долги и просто так, в расчете на будущую благодарность. По тому, кого президент Владимир Зеленский предложит, сразу же можно будет понять, кто, по его мнению, подходит для того, чтобы раздавать имущество. Скорее всего, это будет не профессионал, а политический назначенец. Сейчас там никакие схемы не нужны. Сейчас надо будет делать все прямо, прозрачно, чтобы все видели, что вот это правильные люди, которым досталось правильное имущество», — подчеркнул Стоякин. Ранее в отставку подал, по решению Зеленского, Алексей Резников. Новым министром обороны назначен Рустем Умеров. В беседе с URA.RU политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, программный директор «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрий Перлин отметил, что новый ставленник умеет выстаивать схемы по выводу бюджетных средств, так как Фонд госимущества является школой коррупции Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После снятия с поста министра обороны Украины Алексея Резникова следующим претендентом на увольнение может стать министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политтехнолог, политолог, журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин. «У них целый список кандидатов на снятие с должности. На место Рустема Умерова (экс-глава Фонда государственного имущества, новый, вместо Алексея Резникова, министр обороны Украины, — прим. URA.RU) должен кто-то прийти. Новый министр культуры должен быть кто-то. Ходили слухи, что могут снять с должности главу МИДа Украины Дмитрия Кулебу, посмотрим. Вообще сейчас самый интересный тренд нынешних кадровых изменений будет состоять в том, чтобы поменять людей, ориентированных на Лондон, на тех, кто ориентирован на Вашингтон. Лондон проиграл борьбу за Украину и теперь приходят люди, которые более нужны Вашингтону», — объяснил Василий Стоякин. При этом политтехнолог подчеркнул, что очень показательным станет то, кто придет на место Умерова и возглавит Фонд государственного имущества. «Назначение нового главы Фонда госимущества должно быть интересным, потому что сейчас на Украине будет большая раздача активов за долги и просто так, в расчете на будущую благодарность. По тому, кого президент Владимир Зеленский предложит, сразу же можно будет понять, кто, по его мнению, подходит для того, чтобы раздавать имущество. Скорее всего, это будет не профессионал, а политический назначенец. Сейчас там никакие схемы не нужны. Сейчас надо будет делать все прямо, прозрачно, чтобы все видели, что вот это правильные люди, которым досталось правильное имущество», — подчеркнул Стоякин. Ранее в отставку подал, по решению Зеленского, Алексей Резников. Новым министром обороны назначен Рустем Умеров. В беседе с URA.RU политолог, вице-президент Фонда развития современной дипломатии, программный директор «Всеукраинской комиссии по правам человека» Дмитрий Перлин отметил, что новый ставленник умеет выстаивать схемы по выводу бюджетных средств, так как Фонд госимущества является школой коррупции Украины.