Пленный боевик ВСУ рассказал о штурме по трупам сослуживцев

Пленный боец ВСУ Цминь: командование посылает военных на штурм по трупам

04 сентября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Районе Соледара ВСУ несут большие потери убитыми и ранеными Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских военных посылают на штурм линии соприкосновения в районе Соледара по трупам, так как там остается большое количество погибших бойцов ВСУ. Об этом заявил военный армии Украины, попавший в российский плен Андрей Цминь. По словам военного, группы, которые ранее шли на штурм несли большие потери убитыми и ранеными. Многие даже просили приказа отступить. «И только когда нам сказали, что есть приказ наших тяжелых трехсотых вывезти — мы пошли. <…> Там не то что трупов [много] там земля из трупов, мы шли, и окоп весь с людьми», — рассказал Андрей Цминь, передает РИА Новости. Большие потери ВСУ при контрнаступлении признал даже начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет Life . Позже в СМИ написали, что усиление мобилизации на украинской стороне об отчаянии Киева и попытках собрать последние силы для борьбы с Россией, передает деловое издание «Взгляд».

Украинских военных посылают на штурм линии соприкосновения в районе Соледара по трупам, так как там остается большое количество погибших бойцов ВСУ. Об этом заявил военный армии Украины, попавший в российский плен Андрей Цминь. По словам военного, группы, которые ранее шли на штурм несли большие потери убитыми и ранеными. Многие даже просили приказа отступить. «И только когда нам сказали, что есть приказ наших тяжелых трехсотых вывезти — мы пошли. <…> Там не то что трупов [много] там земля из трупов, мы шли, и окоп весь с людьми», — рассказал Андрей Цминь, передает РИА Новости. Большие потери ВСУ при контрнаступлении признал даже начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет Life. Позже в СМИ написали, что усиление мобилизации на украинской стороне об отчаянии Киева и попытках собрать последние силы для борьбы с Россией, передает деловое издание «Взгляд».