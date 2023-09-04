Пленный боевик ВСУ рассказал о штурме по трупам сослуживцев

Пленный боец ВСУ Цминь: командование посылает военных на штурм по трупам
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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
В Районе Соледара ВСУ несут большие потери убитыми и ранеными Фото:
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Украинских военных посылают на штурм линии соприкосновения в районе Соледара по трупам, так как там остается большое количество погибших бойцов ВСУ. Об этом заявил военный армии Украины, попавший в российский плен Андрей Цминь.

По словам военного, группы, которые ранее шли на штурм несли большие потери убитыми и ранеными. Многие даже просили приказа отступить. «И только когда нам сказали, что есть приказ наших тяжелых трехсотых вывезти — мы пошли. <…> Там не то что трупов [много] там земля из трупов, мы шли, и окоп весь с людьми», — рассказал Андрей Цминь, передает РИА Новости.

Большие потери ВСУ при контрнаступлении признал даже начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет Life. Позже в СМИ написали, что усиление мобилизации на украинской стороне об отчаянии Киева и попытках собрать последние силы для борьбы с Россией, передает деловое издание «Взгляд».

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Украинских военных посылают на штурм линии соприкосновения в районе Соледара по трупам, так как там остается большое количество погибших бойцов ВСУ. Об этом заявил военный армии Украины, попавший в российский плен Андрей Цминь. По словам военного, группы, которые ранее шли на штурм несли большие потери убитыми и ранеными. Многие даже просили приказа отступить. «И только когда нам сказали, что есть приказ наших тяжелых трехсотых вывезти — мы пошли. <…> Там не то что трупов [много] там земля из трупов, мы шли, и окоп весь с людьми», — рассказал Андрей Цминь, передает РИА Новости. Большие потери ВСУ при контрнаступлении признал даже начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет Life. Позже в СМИ написали, что усиление мобилизации на украинской стороне об отчаянии Киева и попытках собрать последние силы для борьбы с Россией, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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